9日盘後分析：数据符合预期 反弹将延续

今日10月份宏观经济数据出炉，基本符合预期，A股市场全天呈现震荡反弹走势，不过过程相对曲折，两市股指震幅明显加大，显示目前市场分歧仍在。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日10月份宏观经济数据出炉，基本符合预期，A股市场全天呈现震荡反弹走势，不过过程相对曲折，两市股指震幅明显加大，显示目前市场分歧仍在。

早盘沪深两市股指开盘後，在10月份PPI同比上涨5.0% 创1年来新低的提振，股指一度震荡盘升，但是由于上方阻力以及量能不济的影响，沪综指盘中一度跌破2500点关口，午後在权重股稳定、中小盘股活跃的带动下，股指开始震荡回升，尾盘沪综指报收于2524.92点，上涨0.84%。

从技术层面分析，经过连续的震荡盘整後，技术指标得到一定的修复，今日大盘震荡反弹，说明反弹趋势仍将延续，预计震荡盘升将是未来主基调。

中国国家统计局周三公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至5.5%，为连续第三个月回落。统计局并称，10月CPI环比涨0.1%，CPI中的食品价格同比上涨11.9%，非食品价格上涨2.7%。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%，PPI环比下降0.7%。

数据显示，中国10月CPI同比涨幅创五个月新低，且为连续第三个月回落，标志着新一轮物价下行周期已悄然开启，给宏观政策预微调留出更多空间。

未来中国政策重点预计将在防止通胀反弹的同时，也会给予维持经济稳健增长以更多的关注。但货币政策全面转向尚无基础，分析师普遍认为短期内减息不可能，惟在是否下调存准方面看法分歧。

笔者认为，随着一年期央票发行利率下行，以及CPI、PPI如预期一样回落，支撑10月份以来反弹行情的最主要因素——政策改善预期，又得到了进一步的强化，市场信心明显增强，未来大盘仍有一定的反弹空间。（完）

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