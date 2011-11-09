中国10月乘用车销量环比回落

* 10月乘用车销售同比小增1.4%,环比降7.5%

* 今年馀下两个月销量同比增长料不明显

* 当月自主品牌汽车市占率继续回升

路透北京11月9日电---中国10月份国内乘用车销售同比增速降至五个月来低点,而环比则如期出现回落,因10月起节能汽车购置补贴范围缩小令需求在9月提前释放.分析人士预计,今年馀下两月销量同比增长亦不明显.

中国汽车工业协会周三公布的数据显示,10月乘用车共销售122.08万辆,环比下降7.48%,同比增长1.42%,同比增速为今年5月以来最低.

"受政策退出和经济增速趋缓等因素影响,汽车市场表现较低迷."中原证券汽车行业分析师徐敏锋在研究报告中称,"降价促销较多,同时成本上升,上市公司盈利能力普遍下滑,但部分企业受益于新产品上市和结构调整,表现相对稳定."

中国自10月起实施节能汽车推广补贴新政策之後,国家发改委周三公布首批来自12家车企的49款补贴车型,其中合资品牌27款占比过半.上海汽车(600104.SS)旗下合资品牌共有15款车型享受补贴,成为入选车型数量最多的汽车企业.

中汽协数据并显示,1-10月乘用车累计销售1,176万辆,同比增长5.86%.

中银国际报告认为,乘用车板块呈现消费品属性并趋于平稳,预计11-12月同比增长不明显,并维持全年乘用车销量增长6%的预测.

中汽协并称,10月乘用车自主品牌与上月相比销量略有下降,但市场占有率继续回升.当月共销售49.85万辆,环比下降4.63%,同比下降9.25%,占乘用车销售总量的40.84%.

而在1-10月,乘用车自主品牌共销售495.28万辆,同比下降1.69%,占乘用车销售总量的42.12%,市场占有率较上年同期下降3.27个百分点;同期日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售175.84万辆、175.85万辆、126.76万辆、73.82万辆和32.54万辆.

10月销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上海通用、一汽大众、上海大众、东风日产、北京现代、奇瑞、吉利、长安福特、一汽丰田和神龙.

10月销量排名前十位的轿车品牌依次是：凯越、朗逸、新赛欧、科鲁兹、捷达、宝来、夏利、腾翼C30、桑塔纳和凯美瑞.

中汽协数据并显示,10月整体的汽车产销分别为157.02万辆和152.48万辆,环比下降1.99%和7.37%,产量同比增长1.72%,销量下降1.07%.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2011年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月

1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% 2.6% 16.17% 18.6% 29.3% 27.1% (完)

--发稿 李然; 审校 屈桂娟

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