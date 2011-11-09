日本释放被逮捕的中国渔船船长

路透东京11月9日电---日本周三释放了被逮捕的一名中国渔船船长，使得此事在近期中国与亚洲邻国海上事件不断之际得到尽快解决。

一年多前，一艘中国拖网渔船与日本巡逻船在钓鱼岛附近海域相撞，日本逮捕中方船长，引发两国国内民族主义情绪高涨，使双边外交关系极度紧张。

日本海岸警卫队称，本次情况有所不同，中方船长是在非争议领海被捕，两国政府与媒体的反应都很克制。

日本内阁官房长官藤村修（Osamu Fujimura）在例行记者会上称，“我认为此事是以法律和证据为依据，处理方式得当。”他还补充说，此事不会影响双边关系。

据日本长崎海岸警卫办公室介绍，日本海岸警卫队周日于长崎附近五岛列岛（Goto islands）不远处发现该渔船，警卫队用中文指示牌和指令要求渔船停下，但该船没有听从。

事情发生後，中国方面周二敦促日方尽快妥善处理此事，称“这是一起普通的渔事案件。”

日本福冈检方称，被捕船长缴纳30万日元（3,860美元）罚金後被释放。海岸警卫队指出，他和10名船员已经乘船驶离长崎港。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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