中国通胀“猛虎”隐退且软着陆无虞 政策预微调将延续

(新增工业生产消费等数据细节)

* 工业消费增速平稳回落,经济软着陆无虞

* 10月CPI续降至五个月低位,新一轮物价下行周期开启

* 政策全面放松尚无基础,无需降息但或调存准

* 政策延续预微调,将更多关注经济增长

采写 北京中文部; 撰写 李文科

路透北京11月9日电---通胀"猛虎"大患终被驯服後,预期将使中国政府有更多预微调货币政策的空间,以抵抗全球景气低迷带来的一波寒气.

分析师普遍认为,虽然年内经济增速会继续放缓,但幅度相对缓和,货币政策全面转向尚无必要,政策重心则将在防通胀反弹同时给予维持经济稳健增长更多的关注.12月召开中央经济工作会议前将大致维持目前定向宽松政策的基调.

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启;10月工业消费增速平稳回落,则为经济"软着陆"奠定坚实基础.

"10月投资、工业及消费数据基本符合预期,结合上午数据来看,基本上是通胀刚得到控制,经济增长以投资和工业来看还都不错,因此政策难有大的动作."申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称.

国开证券宏观分析师杜征征称,预计年内GDP还是会往下走的,但是会比较平缓,预计四季度的GDP增速在8.7%左右,全年增幅约9.2-9.3%.

而ING驻新加坡分析师TIM CONDON亦称,增长看来已有所放缓.同时,通胀已有所回落,显示央行及政府或将政策重心从抗通胀转向保增长."我预测政策不会有所放松.尽管存款准备金率或存在下调可能,但我预计将继续采用微调手段."

中国农业银行金融市场部研究主管李刚此前亦强调,中国通胀趋势性回落,经济增速放缓,考虑到货币政策的滞後效应,中国政策需进行适度预调与微调."不过相比2008年'放水式'政策调整,当前需要的是'挤牙膏'的微调,信贷政策应不会大幅放松,"他说.

10月通胀和经济数据基本符合预期,减轻市场担忧.沪综指周三收涨0.84%.但对中国放宽政策预期,扶助亚洲股市走强,国际油价亦从中获得提振,布兰特原油期货连续第五日上涨,伦敦金属交易所(LME)三月期铜周三上扬.人民币兑美元则在中国宏观数据公布後小幅下跌.

浏览中国CPI走势图,请点击(r.reuters.com/xyr84s)

**"软着陆"根基更稳**

通胀"猛虎"被驯服显然会令监管层如释重负,而工业消费增速的平稳回落将更坚固中国"软着陆"的根基,从而令宏观政策"近期无忧",政策调整亦可开始着眼于更长远目标.

"政策基本还是微调,现在有短期的周期性政策,比如临近年末信贷投放节奏会略快,但更多是中期的结构调整政策,比如中期的税制改革,小企业的扶持政策,这些是关注两三年甚至更长的基本面变化,"招商证券研究发展中心宏观经济研究主管谢亚轩称.

浙商证券宏观经济分析师郭磊亦称,宏观面基本向好,且随着CPI走低,政策空间会被逐步释放,货币政策将迎来适度放松,特别是前期信贷数量管制方面料将会做出一定动作.

他亦强调,由于经济下滑幅度缓和,因而预计近期政策面不会做出大动作,而调整时间点将出现在中央经济工作会议之後,且不排除下调存款准备金率的可能.不过,地产调控则不会放松.

不过,亦有分析师提出对于经济增速可能加速下滑的担心.华宝信托宏观分析师聂文就表示,经济两大支柱,包括房地产投资和出口,均有加速下滑的风险.

他并预计,今年四季度到明年一季度宏观经济有一个显着下降的过程:房地产投资收缩、出口下降、加快消化库存、节能减排执行力度增强令重工业产出下降,而利润下降和民间信贷萎缩将导致民间投资热情下降、卖地收入下降亦使得地方政府财政收入下降,都将是明年经济增长的不利因素.

**价格水平回落已成定局**

10月CPI同比增幅自7月触及的37个月高点连续第三个月回落,再考虑到翘尾因素走低影响,今年年末到明年年初物价应该会继续回落,价格水平走低已成定局.

"10月份CPI上涨5.5%跟预期基本一致,从趋势来看,作为CPI新涨价因素主要动力的食品价格由涨转跌,将推动CPI继续回落."聂文称.

他并认为,伴随着翘尾因素减弱、货币紧缩效应滞後反应、产出缺口为负、国际输入性通胀减轻等多重因素影响,CPI将进一步下降.预计明年CPI在3.5%左右,通胀压力将大幅减弱.

而PPI回落幅度大于预期,亦进一步验证未来通胀水平基本可控.申银万国首席宏观经济分析师李慧勇表示,"过去是'内忧外患',即流动性过剩与输入性通胀压力.在内忧通过调控解决的情况下,输入性通胀压力是在降低,直接导致了PPI涨幅回落,这对未来通胀得到控制是件好事."

不过交通银行的陆志明警告称,未来两年总体通胀可控,年CPI均值在2.8-4%区间的可能性较大,但中长期通胀风险依然应予以警惕.

"考虑到劳动力成本上升、中国经济虽有所放缓但总体仍保持较高增速等中长期通胀因素仍然存在,短期降息的可能性也不大,"他说.

**调存准或有可能,但无需降息**

通胀压力减缓为政策进一步微调提供了空间.但分析师们认为,政策全面放松还没有基础,维持当前定向宽松的政策仍是12月召开中央经济工作会议之前的基调.

而信贷定向宽松政策可能会进一步细化实施,尤其是向小微企业、三农和战略新兴产业等特定领域实施定向放松.

"紧缩已经结束,但把(宏观)政策全面放松我觉得条件还没成熟,只会有一点定向的放松,而且是在当前审慎货币政策之内."花旗集团中国高级经济学家丁爽称.

他并进一步解释说,这里的定向放松主要指对向中小企业,比较困难的一些领域增加信贷之类的政策.

10月底,中国国务院总理温家宝释放信号,承诺进行政策微调以支持经济增长.到目前为止,政府已经出台减免税费等举措以支持小微企业发展,而央行也在透过公开市场操作向市场挹注流动性.

第一创业研究所副所长王皓宇也称,政策已在逐渐放松,放松主要改善数量就好了,还没有必要下调利率的.

但在年内是否调整存准问题上,分析师看法存在分歧.西南证券首席经济学家王剑辉认为,其维持年内会下调至少一次存准率的判断,时间可能是在11月底到12月初,因为货币政策要有前瞻性,要能提前反映未来物价回落的趋势.

但野村驻香港经济学家张智威认为,中国央行10月已通过公开市场操作稍许放松了流动性,且微调将继续,但存款准备金率及利率则将在今年剩馀月份中保持不变.12月初的中央经济工作会议将为2012年的政策定调.(完)