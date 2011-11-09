* 人民币兑美元小幅收涨

* 盘中汇价一度创汇改来新高

* 欧元反弹,带动非美货币上涨

* CPI进入下降通道缓解升值压力

路透上海11月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周三小幅收涨,盘中汇价一度创2005年汇改以来新高.意大利总理可能辞职的消息,让欧元赢得喘息之机,其反弹走势带动非美货币的上涨,人民币亦随之上行.

交易员并表示,中国CPI(居民消费价格指数)涨幅确立进入下降通道,通胀压力减弱将减缓人民币升值压力,料央行并不需要再通过引导汇率升值缓解输入性通胀的问题.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3402 *6.3365 6.3462 6.3207 6.3247 6.3462

注:*表示创2005年汇改以来新高

"欧元难得反弹,这对非美元货币来说,是一个好的迹象."上海一银行交易员表示.

该交易员并称,欧债问题仍是影响近期国际汇市的关键因素,尽管意大利债务出现些许利好迹象,但这仅是暂时现象,欧洲问题并未根本解决,美元强势还将延续,人民币近期再度盘整的可能性较大.

此外,华南一银行交易员指出,中国CPI确立进入下降通道,过去通过升值缓解输入性通胀的必要性减弱,从长期看,有助于缓解人民币升值的压力.

中国国家统计局周三公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅如期回落至5.5%,并创五个月来新低,亦为7月创出6.5%的三年新高後连续第三个月回落.

以下为北京时间17:20,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3110/40 6.3310

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3570/00 6.3655

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水205点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3197元.

东京汇市欧元周三在亚洲市场早盘持坚,因意大利政治不确定性看似开始缓解,此前该国总理表示将会辞职,这让市场将关注焦点投向最新的中国经济数据.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)