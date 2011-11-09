高盛正寻求出售工行股份--IFR

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透香港11月9日电---汤森路透旗下IFR周三报导称,高盛(GS.N)正寻求出售24亿股中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)股份,涉资高至15.4亿美元.
报导援引销售文件称,高盛拟出售中国工商银行的股份价格介于每股4.88-5港元,较今日收盘价有3.7-6%折让.
在出售股份前,高盛持有工行H股3.1%股份.
工行H股周三收高3.59%,报5.19港元.(完)
--编译 陈敏; 审校 乔艳红
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