版本:
中国
国际财经 | 2011年 11月 9日 星期三 18:38 BJT

高盛正寻求出售工行股份--IFR

路透香港11月9日电---汤森路透旗下IFR周三报导称,高盛(GS.N)正寻求出售24亿股中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)股份,涉资高至15.4亿美元.

报导援引销售文件称,高盛拟出售中国工商银行的股份价格介于每股4.88-5港元,较今日收盘价有3.7-6%折让.

在出售股份前,高盛持有工行H股3.1%股份.

工行H股周三收高3.59%,报5.19港元.(完)

--编译 陈敏; 审校 乔艳红

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐