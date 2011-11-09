美国重挫逾3% 录得8月中来最大跌幅

* 意大利公债收益率大涨,引发危机蔓延忧虑

* 金融类股暴跌,摩根士丹利和高盛重挫

* 通用汽车股价因其财测令人失望而下滑

* 道指下跌3.2%,标普500指数重挫3.7%,Nasdaq指数下滑3.9%

路透纽约11月9日电---美国股市周三大幅收跌逾3%,为8月中以来表现最差的一日,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.

标准普尔10大类股全军覆没,标准普尔金融类股跌幅最大,暴跌5.4%,因市场担心银行对欧洲的敞口.

因应欧债市场波动性上升,美国股市走势越加混乱,大量消息接踵而至,投资者应接不暇.

"市场已转变为欧洲情势的衍生品,"Hodges Capital Management总裁Craig Hodges称.

道琼工业指数急跌389.24点,或3.2%,报11,780.94点;标准普尔500指数重挫46.82点,或3.67%,至1,229.10点.Nasdaq指数大幅回落105.84点,或3.88%,报2,621.65点.

危机扩散至意大利将欧债危推升至一个新阶段.欧盟消息人士称,德法两国官员正讨论一些激进的计划,其中包括将创建一规模更小的欧元区的改革.

意大利公债收益率升至7.502%,为1999年欧元面市以来的新高.投资者被迫抛售意大利公债,因一欧洲清算所上调以意大利公债为担保品的交易的保证金.

包括爱尔兰和葡萄牙在内的欧洲国家在其公债收益率升穿7%之後寻求救助,因融资成本大幅攀升.

通用汽车(GM.N)暴跌10.9%,报22.31美元,之前该公司称今年其欧洲业务将无法按之前的预期实现盈亏平衡,受累于该地区形势不断恶化.

标普500指数录得8月以来最大单日百分比跌幅.

意大利总理贝鲁斯柯尼坚持举行大选而非组建临时政府,引发对该国局势将长期不稳且延缓经济改革的担忧.

意大利已取代希腊成为欧元区债务危机的风暴中心,且料即将寻求援助.希腊组建联合政府的协议破裂,该国的经济动荡仍在继续.

COBT波动性指数(VIX)跳升逾30%,录得8月中以来最大单日涨幅.该指数通常与标普500指数逆向而动,因交易商利用其对冲股市下跌.

"实际上,意大利公债成为了另一个诸如VIX指数的市场恐慌指标,现在该指标显示市场非常担忧,"Morgan Stanley Smith Barney驻纽约的首席投资长Charles Reinhard表示.

银行股中,摩根士丹利(MS.N)重挫9%,报15.76美元.高盛(GS.N)急跌8.2%,报99.67美元.美国银行(BAC.N)劲挫5.7%,报6.16美元.(完)

--编译 于春红/母红;审校 李军

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