中国发委员官员称未来数月通胀还将高位运行

路透上海11月9日电---中国中央电视台周三引述发改委价格司副司长周望军称,未来几个月通胀还将在高位区间运行,控制通胀的措施将不会放松.

针对可能持续高位运行的通胀,周望军称,"要坚持稳定的货币政策,控制流通中的货币量,...在物价回落的时期,对某些价格矛盾需要择机疏导."

此外他指出,增加农副产品的供应量也是控制通胀的必要措施.

中国今日刚公布10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落.标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服後,预期将使中国政府有更多预微调货币政策的空间.(完)

--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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