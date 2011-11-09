希腊总理帕潘德里欧宣布辞职 新总理仍然难产

路透雅典11月9日电（记者 Dina Kyriakidou/Lefteris Papadimas）---希腊组建联合政府的计划周三宣告失败，该国经济正濒临跌向深渊。此前几小时，总理帕潘德里欧称，他正在向联合政府移交权力，可是这个新政府还不存在。

过去的一天，即使按照希腊的政治标准来看，也堪称是离奇和混乱的一天。帕潘德里欧祝福他的继任者，然後前往面见总统。然而因各政党意见分歧，新总理难产。

稍早，有党派消息人士称，社会党和保守党阵营资深议员已经达成了共识，确定由议长、老牌社会党政客Filippos Petsalnikos出任总理，除非最後一刻出现意外。

但是，意外真的出现了，帕潘德里欧的泛希腊社会主义运动党(PASOK)和保守党派新民主党的很多议员拒绝支持Filippos Petsalnikos。此前三天，希腊始终在寻找合适人选领导联合政府，直至明年2月举行大选。

一位分析人士称，希腊民主正经历37年来的最糟糕时刻，现在是开始认真谈判的时候了。

“我认为希腊总理的责任很重，各政党和社会的关系如此紧张，我认为选举和大的政治变革不可避免，”民调公司Alco负责人Costas Panagopoulos表示.

"我感到真正的谈判才刚刚开始，我们在过去一些天所看到的是一出闹剧。"

在帕潘德里欧政府发生动荡以来，希腊民众及其公债持有者在过去三天里变得益发紧张，各政党领导人为国家联合政府新任总理人选争论不休。

一些议员表示，各政党必须回到此前的方案，即请欧洲央行（ECB）前副总裁帕帕季莫斯（Lucas Papademos）领导新一届政府，作为技术官员，有助于恢复政府长久以来失去的信誉。

“唯一的解决方案就是帕帕季莫斯。如果明天上午他接受总理职位，我们将能够组建一个强有力的政府，带领国家走出危机。”社会党议员Spyros Vougias告诉路透。

帕潘德里欧和新民主党领导人Antonis Samaras已经和希腊总统帕普利亚斯（Karolos Papoulias）讨论组建新的联合政府，将希腊从破产边缘拯救回来。但在较小党派领导人加入其中之前，上述磋商骤然终止了。

总统办公室表示，各政党领导人会谈将于周四0800 GMT举行，不过在眼下的混乱状况下，政治磋商经常延後或根本就无法开始。

希腊必须组建新的联合政府，同欧盟和国际货币基金组织（IMF）谈判获得紧急救助资金，避免在12月大笔债务到期时政府走向破产，并保住希腊的欧元区成员国地位。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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