10日盘前分析：反弹行情未终结

昨日A股市场震荡收高，但是过程一波三折，经济数据的公布在一定程度上放大了市场的波动，沪综指盘中一度跌破2500点关口，随後探底回升并站稳2500点关口。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场震荡收高，但是过程一波三折，经济数据的公布在一定程度上放大了市场的波动，沪综指盘中一度跌破2500点关口，随後探底回升并站稳2500点关口。

从技术层面看，经过前期的持续反弹，市场上涨动能有所衰减，在数据公布前股指已横盘震荡数日。面对当前点位附近的套牢盘密集区，再加上短线获利盘，指数面临不小上攻压力。同时，成交量有所萎缩，显示在分歧下，各路资金明显谨慎。不过，昨日盘中跌破2500点之後，很大概率上已经完成了强势整理，预计大盘後市仍将延续震荡反弹态势。

从外围市场看，周三美国股市收盘重挫，三大股指跌幅至少3.2%。意大利国债收益率大幅攀升，使投资者担心欧洲主权债务危机状况继续恶化。据报导德国执政党准备建立退出欧元区的机制。海外市场暴跌势必对A股市场形成一定的冲击。

笔者认为，政策微调迹象明显，流动性放松预期不改，这些都将助推股指反弹进程进一步深化。不过，在基本面不改、政策难以全面放松背景下，大盘将告别轮动式的普涨阶段，进而迈入结构性的个股行情中。

一方面， 10月经济数据继续确认经济下行的趋势，而10月PPI同比增长仅为5%，环比下降0.7%，显示在政策引领的经济平稳放缓和输入性通胀压力持续减轻的共同影响下，上游通胀压力继续减弱。CPI与PPI的双双大幅下降，进一步为政策微调预留出空间。

另一方面，政策的全面放松依然难以期待，尤其是地产调控短期仍难以放松，这就使得地产投资这一传统周期性产业链仍将受到较大政策抑制。

消息面，中国证监会有关负责人9日表示，为进一步督促上市公司提升对股东的回报，证监会将要求所有上市公司完善分红政策及其决策机制，科学决定分红政策，增强红利分配透明度，不得随意调整已确定的分红政策。证监会将立即从首次公开发行股票开始，在公司招股说明书中细化回报规则、分红政策和分红计划，并作为重大事项加以提示。（完）

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