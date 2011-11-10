中国股市盘前看点--11月10日

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国公布10月贸易数据
--美国9月国际贸易收支,10月进出口物价,美国10月联邦预算.
**宏观经济和政策面**
--中央电视台周三引述发改委价格司副司长周望军称,未来几个月通胀还将在高位区间运行,控制通胀的措施将不会放松.
--在中国证监会主席郭树清上任履新不久,证监会相关负责人即针对市场热点话题做出回应,包括备受市场诟病的大盘股发行问题.证监会相关负责人近日表态,未来将提醒发行人和承销商在大盘股发行时,应关注市场波动对发行和承销带来的风险.
--银监会副主席蔡鄂生周三表示,中资银行"走出去"必须要有清晰战略规划,并远离高杠杆率或过度创新类金融产品和业务.
**重点行业和公司**
--TCL集团(000100.SZ)公布,1-10月,公司LCD(液晶显示器)电视总销量为811.88万台,同比增长40.08%.其中10月份销售95.86台,同比升58.44%.
--正逐步转型为资源开发和利用的新疆广汇实业(600256.SS)决定合资成立新疆红淖三铁路公司,以进一步提高公司煤炭等能源产品运力.铁路项目总投资约97亿元人民币.
**海外动向**
--美国股市周三大幅收跌逾3%,为8月中以来表现最差的一日,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.道琼工业指数急跌389.24点,或3.2%,报11,780.94点.
**关键点位**
--沪综指考验60日均线2,480点支撑.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
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路透北京2月5日 - 中国最高人民检察院近日表示，全国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，并将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪。
路透北京2月5日 - 中国证券投资基金业协会公布，截至去年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.79万亿元人民币，较上季末增长5.9%。