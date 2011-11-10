台湾的新日本学 我看到日本企业新面向--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月10日出版的当期「老谢开讲」专栏)

继今年六月的新疆考察行程之後，这回我们把目标转向日本。很多人都觉得很奇怪，日本已失落二十年，日本予人死气沉沉的刻板印象；更何况「三一一」海啸造成的核子外泄，核灾阴影仍挥之不去，到日本看什麽？这是我们考察团出团之前，大家的错觉。

因为要考察投资机会，就应该到充满成长爆发力的中国去找机会，到日本能看到什麽机会？结果这次日本行却让我们有意想不到的收获，只因为日圆先生原英资先生带给我们的灵感。

此次日本行不是去寻找能够创造十倍、二十倍的投资标的，而是看看日本人在一九九Ｏ年泡沫经济爆发後，如何把身上泡沫擦乾净？日本人如何在日圆不停创新高、削弱外销出口竞争力下，仍能安度难关；还有日本快速迈入高龄化社会，如何面对各项冲击。更重要的是，印证原先生说的「未来五到十年，你必须适应低成长、低报酬的经济冰河期。」

**一学 日本走过失落二十年**

一般台湾的投资朋友都很难体会日本失落二十年是怎麽走过来的？一九九Ｏ年，日经指数从三八九五七点崩盘跌下来，日本的股票、房地产一路崩跌，股市在Ｏ八年金融海啸发生後，日经跌到六九九四点的新低点，日本房地产跌掉七成、八成的，比比皆是。而且面对日本经济缓慢崩坏，伴随而来的还有不停创下历史新高价的日圆，加上层出不穷的天灾地变带来的重伤害，这二十年来，日本可说是多灾多难的民族。

台湾在一九九Ｏ年也跟着日本踏上泡沫化之路，台股从一二六八二点崩跌到二四八五点；房地产泡沫化後，也让台湾银行业受到重创，从一九九七年亚洲金融风暴後，台湾银行业为房地产业打销超过二兆元的呆帐，银行业元气大伤。

台湾与日本都是九Ｏ年代泡沫经济的受害者，但是台湾没有日本伤得那麽重，迄今台湾仍然充满活力，那是因为过去二十年，台湾灵活的经济调整，都搭对了经济快速成长的列车。

与日本最大的不同是，一九九Ｏ年代後，二十世纪的最後十年，台湾兴起了电子代工业，搭上了美国十倍速成长的高速列车，台湾从鸿海、华硕、宏基、仁宝、广达到相关零组件供应商，加上半导体、面板的大额投资，让台湾电子业成为台湾最有活力的产业。

进入新世纪，美国网科泡沫吹破，台湾又搭上中国这一班特快号成长列车，台商深耕中国，并以中国为生产基地；中国经济快速奔驰，也为台商创造无穷无尽的成长养分。台商崛起，成为台湾最具实力的商业精英。

表现在房地产最为明显，日本在泡沫经济後，日本的房地产从此一蹶不振，到今天都毫无起色，很多台湾民众到日本都会觉得日本的房价变得很便宜。但是，台湾的房市在Ｏ三年跌落谷底後，却展开为期长达逾八年的多头行情，豪宅价格频创新高，最大的动力来源就是两岸三地房地产的比价效应，及台商在遗赠税降到一Ｏ％之後，台商回乡置产掀起的热效应。

台湾九Ｏ年代搭上美国电子业高成长列车，二ＯＯＯ年，又赶上中国经济快速成长的另一班特快车。在日本泡沫调整造成失落二十年的岁月中，台湾的表现堪称精采。

不过，过去二十年的成功模式，进入下一阶段，台湾恐怕面临日本梦魇重现的挑战，一方面是电子业在苹果独强挤压下，未来恐怕面临困境；另一方面，中国经济快速奔驰了三十年，也将进入调整周期，中国的高房价面临反转压力，紧缩银根造成的温州高利贷危机；加上工资高涨及环保压力与日俱增，中国慢慢失去世界工厂的卓越竞争优势，中国经济成长脚步势必趋缓。

**二学 日本整合面板产业**

今年以来，台湾从ＤＲＡＭ、面板、太阳能到ＬＥＤ产业开始面临巨大调整压力，最近以可成为主的苹果供应链厂商遭到停厂歇业的处分，都意味了那些逐水草而居的台商面临新的迁徙压力。此时，正是借镜日本的最好机会。

这次日本行，我们看了十家日本企业，第一个最强烈感受是明年经济下滑压力很明显。我们到京都参访Kyocera（京瓷），这是稻盛和夫在一九五九年创办的企业，是全球半导体元件、精密陶瓷零件、光学、通讯设备器材供应商，也是太阳能大厂。Kyocera二Ｏ一一年营收达一．二六六兆日圆，终于回到Ｏ七、Ｏ八年的高峰水准，不过Kyocera预告一二年会计年度净利将下滑二九％，Kyocera很明确地传达明年景气将下滑的讯息。

在东京的行程，我们也看到东京电力提列核灾损失，这个会计年度将亏损六千亿日圆。松下也宣布今年会计年度提列地震、海啸损失将亏损四三二Ｏ亿日圆，创下历年最大亏损纪录；松下股价过去一年多来，也从二五一五日圆跌到七二一日圆。

景气走下坡，像Kyocera这样的企业，受到影响都很大，像被动元件厂Murata（村田）股价从六三五Ｏ跌到三八七五日圆；太阳诱电则从一四二九跌到四八四日圆。最近爆出购并收受回扣丑闻的Olympus股价从二八三五跌到一Ｏ一二日圆；在触控崛起的日本写真印刷股价从五四四Ｏ跌到八二七日圆；大日本印刷则从一三六八跌到七五四日圆，这也给台湾触控产业带来不同的启发。

台湾很关心的任天堂也敌不过宿敌微软的压力，股价从Ｏ八年的七三二ＯＯ日圆，如今跌到只剩下一Ｏ七ＯＯ日圆；ＤＲＡＭ大厂尔必达则从四九六Ｏ日圆，如今跌到四五Ｏ日圆，几乎回到金融海啸的最低点。最惨的如索尼（ＳＯＮＹ），从Ｏ八年的六四一Ｏ日圆跌到一三七Ｏ日圆，比金融海啸时的低点还低；索尼一直是日本ＩＴ产业的象徵，十年前，我们去参访索尼时，股价仍在七千多日圆，如今剩下一千多日圆。可以看到很多老牌日本企业在激烈竞争中且战且走的现象。

索尼遭到挤压，一方面是韩国三星的崛起。这次日本为了重整竞争力，由带官方色彩的「产业革新机构」出资七成，介入协调索尼、日立及东芝Mobile的中小尺寸面板整合方案，新公司资本额二八ＯＯ亿日圆，将在今年底完成合并。日本面板已从大尺寸转型到中小尺寸，日本在ＩＰＳ广视角液晶技术及AMOLED（主动矩阵ＯＬＥＤ）都有技术领先的优势。台湾未来整合面板产业，日本应该是一面明镜。

**三学 太阳能厂掌握核心竞争力**

景气在明年下滑看来已是大家的共识，不过日本企业掌握核心竞争力，仍值得台湾借镜。

我们在京都最後一站去参访一家名为Clean Venture 21的太阳能公司。这家太阳能公司以发展球状多晶矽太阳能为主，二ＯＯ一年成立，已成军十年；该公司社长室园翰天是大学教授，台湾的中美晶也是该公司八．六％持股的大股东。这样的公司若是在中国大陆，老早请金融专家包装亮丽拿到美国ＩＰＯ（首次公开发行）；但这家公司一步一脚印，仍固守本业，在自己的核心技术扎根，不跟随市场起舞。

同样的情况还有Kyocera。这是一家综合企业，像太阳能最热的时候，Kyocera也可以把太阳能业务分拆上市，创造业外收入，但是Kyocera也不随市场节奏起舞，这是观察日本企业最难能可贵的面向。

Kyocera从陶器起家，我们在京都也去看了一家从陶瓷切入人工牙齿的松风（SHOFU）。该公司为我们作简报，开宗明义就标示了四个大字 ――「温故创新」，这是从中国取法而来。不过松风的「温故」，在它的「牙齿博物馆」中保留了从德川幕府时代，很多名人假牙使用材质的演化过程，松风保留一万多颗牙齿的齿模，看了十分壮观。这是一家有九十年历史的老牌企业，从温故到「创新」，松风不断研发各种牙齿耗材，目前总市值约一二Ｏ亿日圆。

不过真正能代表二十一世纪日本蹿起的新企业，仍是大家最熟悉的Fast retailing（迅销）。邱永汉先生在十几年前与柳井正先生的对谈中，已预告充分利用中国廉价生产基地，产品多样求新的UNIQLO（优衣库）将成为二十一世纪日本最伟大的企业之一。如今，柳井正已成为日本首富，而优衣库股价也是少数日本企业能够不断改写历史高价的代表。

优衣库在地震前创下一四五五Ｏ日圆的天价，如今仍有一Ｏ九三Ｏ日圆的高价。在强敌环伺下，优衣库仍能在瑞典Ｈ&Ｍ、西班牙ＺＡＲＡ强大压力中脱颖而出，柳井正从成衣为日本经济杀出一条血路，实在是了不起的成就。

**四学 优衣库经营策略灵活**

这次我们曾到位在东京六本木中城（Midtown）的优衣库总部参访。为我们作简报的是该公司一位女性部长，大中华区ＣＥＯ也与会。优衣库在二Ｏ一一年前三季营收达六五二Ｏ亿日圆，净利五三四亿日圆；二Ｏ二Ｏ年目标是五兆日圆营收，一兆日圆营业利益。过去优衣库的大中华区据点都在中国，今年快速在台湾展店，获得不错的成绩。最近在台北明曜百货成立的是优衣库全球第六家旗舰店。

优衣库从灵活运用中国生产基地开始，快速展店，目标在超越Ｈ&Ｍ、ＺＡＲＡ、ＧＡＰ等品牌，成为世界最大休闲服饰品牌。我们发现优衣库展店策略十分灵活，门市非常有效率；最重要的是优衣库不断研发各种服饰新材质，且不断把价格压低，让消费者可以享受到物超所值的产品。

不过随着中国工资高涨，优衣库已逐渐转移生产基地，到生产成本比中国更低的地方，如东南亚、孟加拉、菲律宾等地。这次我们在京都也参访了渡边婚礼公司，该公司社长也告诉我们，目前在越南生产的婚纱礼服，成本只有中国的六分之一。从这些讯息可以判断出，中国生产基地不再廉价的现实压力。

我们这次参访的企业以日本内需型的企业为主，我们发现这些企业的毛利率都很低，像面包连锁店的Heryley毛利率只有一％多，在台湾，我们看到很多电子业毛利率三至四％，都觉得不可思议；但在日本，很多毛利率一至二％的企业仍能生存，这是在激烈竞争及日本长期低利率下的结果。

另一个是，日本企业股价波动都很小，像是Herxley股价一直都在四百至六百日圆盘旋；生产环保节能房屋的Panahome股价都在五百至六百日圆之间；人工牙齿的松风股价都在七五Ｏ日圆上下。这些公司股价都很平稳，正好看出日经指数长期在八千至一万点间盘旋的现实面。

台湾的投资人已经很习惯股价大起大落的脉动，从股价巨幅波动中去赚取差价利润；未来台股若跟随日股命运，股价波动牛步化，大家可能要去适应无波无浪的股市新生态。(完)

--整理 张雅菁/杨淑祯

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。