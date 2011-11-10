中国紧缩政策何时松手--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供 节选自11月10日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

年初以来，中国积极实施信用紧缩政策，连续四次调高存款准备率，如今有迹象显示，紧缩政策可望开始松绑。

台湾受到中国货币政策的间接冲击，影响也不小。二ＯＯ八年以前，台湾资金不断外流，Ｏ八年起开始呈现净流入，为十年来首度翻正；此後便一直保持资金流入的状态。但今年第二季，资金又开始大量外流。我们可以猜测，其中大部分的资金都是为了因应台商在中国的营运。这些台商不但销售成长放缓，导致库存和应收帐款增加，银行的融资管道也不得其门而入，营运受到双重打击。

资本流入推动台湾不动产市场上扬，如今这个条件已经消失。回想起Ｏ七年，当年前三季台股和新台币也曾出现上扬，但当时台湾政治局势紧张，以致资金快速外逃，导致台股、台币的表现居亚洲之末。

如今中国信用紧缩也让台湾不动产市场蒙上阴影，不过市场仍期待，只要中国政策开始放松，台湾房市可望重见天日。

中国紧缩政策打到中小企业的七寸。我们可以将中小企业延伸定义为自由市场经济，而中国官方偏爱国企就不令人意外了。因为国企是创造工作机会工具，而美国主要创造就业的动力则来自中小型公司。

或许中国的中小企业多是私人公司，较重视极大化每位员工创造的获利，而国企似乎只是试图极大化每单位的聘雇员工人数。这就是为何中国还仰赖这个相当过时的政策工具――调高存款准备率。存准率为降低在外流通信用总额的同时，也能让国企以低利率取得救命的融资。

最近，经济指标好坏参半，欧洲危机的解决方案也似有进展，美国经济成长也不再令人担忧；此外，自十月下旬开始，商品价格出现反弹，尤其是铜价，这是经济活动增强的讯号。再来，尽管中国的通膨还没有反转，但也出现放缓迹象。

根据这些讯息，我们就可以推断中国的信用紧缩政策要准备松绑了吗？不幸的是，答案或许是否定的。今年六月底商品价格开始走疲，若中国通膨率放缓是因为商品价格的下滑，那麽近期商品价格的上扬，再加上欧洲危机渐露曙光，这些都只会助涨中国通膨的火苗而已。

中国的决策者必须了解，在这波通膨循环中，若太早松绑信用紧缩措施，将会严重损及中国对抗通膨的决心，未来若要解决问题将更形艰困。因此，现在假设中国信用紧缩阶段即将结束，资金情势已拨云见日，似乎还嫌太早。过去，政府的信用紧缩政策都会持续好几年，不会只实施三季就结束；这次的信用紧缩期间或许会比过去来得更久。

好消息是，在中国的台湾中小企业处境，要比本地的同业好太多了，至少台湾的银行体系会提供支援，融资取得不虞匮乏；等到中国紧缩真正结束时，台商中小企业在中国的地位将更稳固。(完)

--整理 张雅菁/乔艳红

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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