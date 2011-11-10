意大利站在临界点 欧元区分裂疑虑逐渐升温

* 意大利借贷成本抵达不可持续的水平

* 默克尔呼吁在债务危机方面取得突破

* 欧洲央行介入,大举买进意大利公债

* 欧元区官员表示没有对意大利的纾困计画

路透罗马/柏林11月9日电---意大利借款成本周三到达临界点,此前意大利总理贝卢斯科尼坚持提前大选而非组建过渡政府,使得不稳定性可能持续,并激起欧元区可能分裂的忧虑.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索对于欧元区有分裂的危险发出严厉警告.欧盟消息来源对路透说,法国和德国官员已经对此问题举行讨论.

"如果南欧和东欧没有安定和繁荣,北欧和西欧也无法有安定和繁荣,"巴罗索说.

意大利10年期公债收益率冲破7%,外界普遍认为这是不可持续的水平,这反映出投资人信心溃散,促使德国总理默克尔呼吁采取行动.

默克尔称,目前欧洲困境"令人十分不安",因此需要迅速实施深层次结构改革,而且还警告称,世界其他地方将不会观望."这将意味着人们会更加关注欧洲局势,而非听之任之,"她在柏林举行的新闻发布会上说.

她呼吁修改欧盟条约,此前法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)宣称双速欧洲论,即在欧元区成员国加速深化整合之际,扩大与欧元区之外国家组成的集团并保持更为松散的联系,这表明一些成员国可能不得不脱离欧元区.

"现在是时候做出一个突破,构建一个新欧洲了,"默克尔表示,"一个不管世界其他地方发生什麽,都声称无法改变基本规则的团体,根本难以存活."

作为唯一能有效抵御市场冲击的防波堤,欧洲央行(ECB)通过大量购买意大利债券来干预市场,但它仍不愿进一步采取行动.

意大利已代替希腊成为了欧债危机的焦点,该国处于需要一场欧洲难以承受的援救行动的边缘.

一位欧元区官员表示,"金融援助不大可能,"其并补充道,欧元区甚至没有考虑扩大给予意大利的预防性信用额度.

贝卢斯科尼在议会投票中未能赢得多数票选,他已证实会在实施欧盟要求的经济改革之後辞职,并称,意大利必须随後举行大选,他不会参选.

他反对组建过渡政府或联合政府.他说,2月之前不太可能举行大选,这会导致为期三个月的政策真空,可能对市场造成伤害.

意大利总统纳波利塔诺称,一旦议会在数日内实施经济改革,贝卢斯科尼的辞职是毫无疑问的.

"因此,短时间内,要麽仍将组建新的政府...要麽将解散议会,尽快开始进行大选,"纳波利塔诺表示.

即便这个丑闻层出不穷和作出空洞承诺的人离开了,意大利也难以让市场相信其能够削减巨额债务,开放劳动力市场,打击逃税行为并提高生产率.

有关债务危机可能渗入核心欧元区国家的担忧已在10年期法国公债与德国公债之间的利差上反映出来,该利差达到140个基点左右,触及欧元问世以来的高位.

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**进展令人沮丧**

欧元区之外的决策者继续施压,要求采取更加果断的行动阻止危机蔓延.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在北京的一个金融论坛上表示,欧债危机可能把全球经济拖入日本式的"失去的10年".

"如果我们不果断采取措施,不团结一致,全球经济将面临不确定性、金融动荡和全球需求可能崩溃的螺旋式下降."

欧元区财长周一在布鲁塞尔举行会议,通过了扩充欧元区纾困基金救助能力的路线图,以便保护意大利和西班牙等规模更大的经济体不会像希腊那样面临违约可能.该纾困基金(EFSF)目前规模为4,400亿欧元(6,000亿美元).

但市场对这些复杂方案的效力心存疑虑.意大利债务总额约为1.9万亿(兆)欧元,即使纾困基金规模扩大恐怕也难以应对.

拉加德表示,把EFSF扩充至1万亿欧元左右的技术细节有望在12月之前完成.

欧洲以外的很多国家呼吁欧洲央行像其他主要央行一样扮演更加积极的角色.德国从未改变对此的反对立场,认为这将威胁央行的独立性.

**"核心"区讨论**

欧盟消息人士对路透表示,德法两国官员已讨论过对欧盟进行大刀阔斧革新的计划,该计划涉及建立整合程度更高,且规模可能更小的欧元区.

巴黎、柏林和布鲁塞尔决策者的讨论提高了一个或多个国家离开欧元区的可能性,而核心国家将推动加深经济一体化.

巴罗索表示,推动深入整合不应以引发欧盟成员国产生新的分裂为代价.

市场关注点转向意大利,希腊寻找新总理一事变得无关紧要,但这表明,欧元区内处处难以采取果断行动.(完)

--编译 李婷仪/兰秀娟/李春喜/王翔琼;审校 张涛/张荻

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