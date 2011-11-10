亿万富翁透露心目中青睐的对冲基金经理

路透波士顿11月8日电（记者 Svea Herbst-Bayliss）---对冲基金经理辛格（Paul Singer）、索纳（Robert Zoellner）、巴斯（Kyle Bass）和英格兰德（Israel Englander）是亿万富豪信赖有加的众多专业理财人士。

同时博得亿万富豪青睐的对冲基金经理还有米勒（Norman Miller）、道达尔（Richard Dowdle）、艾因霍（David Einhorn）、哈尔沃森（Andreas Halvorsen）和鲍尔森（John Paulson）。鲍尔森亏损数十亿，但超级明星名誉看似并未受到影响。

通常，亿万富豪所持的股票及其青睐的投资顾问都是秘密，但有时也会有少部分非常富有的投资者泄漏一些鲜为人知的东西，比如他们的喜好和投资方向。

高级投资俱乐部TIGER 21周二发布了会员最爱调查报告，但没有透露这些人的名字以及他们的赚钱之道。该俱乐部的180名会员拥有近150亿美元资产。

该俱乐部称，这份长达14页的报告“旨在强调会员最有价值的投资”，指出房地产是最流行的投资类别，其次是股票，排名第三的是对冲基金。该俱乐部会员将12%的资金投入到吸引机构投资者和富豪的上述投资组合。

报告称，“对于对冲基金来说，这是自2007年来的最高投资规模。”但拥有土地或房屋甚至更为流行，这或许与这些富豪热衷追求最好的东西有关。

“许多会员在这一领域创造财富，理解这一行业，并继续在他们熟悉的领域投资。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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