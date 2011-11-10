专访：普京重当总统将扼杀俄经济改革希望

路透莫斯科11月9日电(记者 Darya Korsunskaya)---俄罗斯战略研究中心(Centre for Strategic Research)负责人德米特里耶夫(Mikhail Dmitriyev)表示，普京回归克里姆林宫的计划增加了俄罗斯出现“严重政治危机”的机率，使俄罗斯进行真正经济改革的希望落空。

德米特里耶夫表示，明年3月大选後，普京与梅德韦杰夫的职务调换将强化俄罗斯僵化的政治体制，使该国难有进行经济改革的空间。

他的表态凸显了很多自由市场经济学家们的担忧，即普京重返总统职务将增加俄罗斯发生“阿拉伯之春”式动荡的长期风险。普京9月份宣布将再次竞选总统。

德米特里耶夫表示：“9月份之後，俄罗斯发生严重政治危机的可能性更大了。”

“在这种情况下，很难指望进行体制结构改革。”

2000年，德米特里耶夫与俄罗斯国有银行Sberbank的首席执行官格列夫(German Gref)曾一道起草了普京任期内的经济计划。他所在的研究机构向政府提供研究建议。

德米特里耶夫表示，如果油价依然高企，俄罗斯经济的年增长率或达3%-4%。

他表示，油价大幅及持续下跌的可能性不大，但9月份俄罗斯财长库德林(Alexei Kudrin)被解职为俄罗斯财政稳定增加了风险。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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