法德探讨欧元区改革 提高整合度并缩小规模

* 讨论建立整合度更高且规模更小的欧元区

* 动议关注确保欧元区的未来

路透布鲁塞尔11月9日电---欧盟(EU)消息人士透露,德国和法国官员已就彻底改革欧盟的计划进行了商讨,其中包括构建一个整合度更高且可能规模更小的欧元区.

"过去的几个月,法德两国已就此进行了密切磋商,"欧盟一位高级官员在布鲁塞尔对路透表示,因讨论内容的敏感性这位官员拒绝具名.

"我们需要非常谨慎,但事实上我们要明确列出那些不愿加入及根本不能加入欧元区的国家."

法国总统萨科齐周二在斯特拉斯堡对学生发表的演讲中,亦透露出上述构想的部分思路.当时他提到,双速欧洲是未来的唯一模式,即欧元区的进程要远超有27个成员国的欧盟.

法德与欧盟高层的讨论增加了一个甚至更多国家离开欧元区的可能性,而剩馀的核心国家将推进更加深入的经济整合,包括在财政和税收政策方面的整合.

该欧盟官员表示,变革仅限于"知识"层面的讨论,还未涉及操作和技术层面.法国财政部发言人否认有缩减欧元区规模的任何计划.

对欧盟进行大刀阔斧的改革将会遭到许多成员国的反对.

"这将会断送我们前辈苦心经营的成果,并否认他们过去60年来为之付出的一切努力,"一名欧盟外交官告诉路透."这将会重画地缘政治版图,并引发新的紧张局势.如果这样,欧洲可能就真的结束了."

在柏林,欧盟(EU)执委会主席巴罗索对欧元区分裂的经济代价发出警告.巴罗索在一次演讲中称,德国国内生产总值(GDP)可能会萎缩,可能丧失100万个就业机会.

巴罗索表示,任何加深经济政策一体化的做法,都不应在欧盟成员国之间制造新的分歧.

从某种程度说,某个国家退出欧元区这一禁忌已经在上周G20峰会上被打破.当时德国总理梅克尔和萨科齐实际上都表示,要维持欧元区长期稳定,希腊可能必须退出.

但最近欧洲官员之间的讨论又倾向于,在欧元区被欧债危机搞得分崩离析之前,对这个问世12年的货币同盟进行更深层次的重新评估,内容包括要确保欧元区的强大和稳定,需要吸收哪些国家和采取什麽样的政策.

其中很重要的一项目的在于按照最初的构想重塑欧元区;由强大且经济上一体化的国家共享一种货币.(完)

--编译 兰秀娟/李春喜/戴素萍;审校 张荻/张涛/郑茵

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