西方国家欲加重制裁伊朗 俄罗斯明确反对

路透巴黎/莫斯科11月9日电(记者 Alexandria Sage/Steve Gutterman)---西方国家领导人周三呼吁扩大对伊朗的制裁，因国际原子能机构(IAEA)日前发布的报告显示伊朗正在研发核弹。但是，俄罗斯暗示将阻止安理会通过新的制裁举措。

IAEA的报告公开的情报显示伊朗正寻求研制核武器，包括指控其研发核弹引爆器和进行计算机模拟爆炸等活动。

法国声称将召集安理会商讨此事。英国表示此事正进入一个更危险的阶段，如果伊朗拒绝谈判，将增加发生冲突的风险。

自2006年以来，安理会针对伊朗核计划已对其实施了四轮制裁。

外界普遍担心，如果世界各国无法通过孤立伊朗来促使其参与谈判，那麽以色列将对其发起攻击，引燃中东冲突。

法国外长朱佩(Alain Juppe)在接受RFI电台采访时表示：“我们呼吁召开联合国安理会会议。”他说，伊朗多年来一直无视联合国要求其终止铀浓缩活动的决议，我们必须加大施压力度。

朱佩说：“如果伊朗拒绝遵从国际社会的要求，拒绝开展任何严肃的合作，我们准备与其他有意向的国家一道对其进行史无前例的制裁。”

但俄罗斯明确表示反对向伊朗施加新的制裁措施。

俄罗斯外交部副部长嘉提洛夫(Gennady Gatilov)对国际文传通讯社表示：“针对伊朗的任何追加制裁，都将被国际社会视为推翻伊朗政权的工具。我们无法接受这种方式，俄方无意考虑这类提议。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。