11月11日临近 韩国产妇扎堆在当天剖腹产

路透首尔11月9日电---媒体报导称，韩国日前有大量准妈妈蜂涌至医院，要求选择在11月11日剖腹产，为孩子获得终身相伴的独特身份证号“111111”。

韩国居民身份证号由13位数字构成，其中前六位对应的是出生日期。

《Seoul Newspaper》报导称，今年将剖腹产日期选在11月11日的人数比往年多了20%。

报导引述一名妇产医院工作人员的话称：“经常有预产期在1月的人，想在当月第一天生产。但现在这种情况看起来更加不同寻常--为获得111111的身份证号，而选择生产日期。”

11月11日是韩国的Pepero Day或甜蜜日，相当于情人节。这一节日由韩国的一种零食Pepero命名，因11/11这一日期很像五根Pepero。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。