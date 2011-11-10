11月11日临近 韩国产妇扎堆在当天剖腹产

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透首尔11月9日电---媒体报导称，韩国日前有大量准妈妈蜂涌至医院，要求选择在11月11日剖腹产，为孩子获得终身相伴的独特身份证号“111111”。
韩国居民身份证号由13位数字构成，其中前六位对应的是出生日期。
《Seoul Newspaper》报导称，今年将剖腹产日期选在11月11日的人数比往年多了20%。
报导引述一名妇产医院工作人员的话称：“经常有预产期在1月的人，想在当月第一天生产。但现在这种情况看起来更加不同寻常--为获得111111的身份证号，而选择生产日期。”
11月11日是韩国的Pepero Day或甜蜜日，相当于情人节。这一节日由韩国的一种零食Pepero命名，因11/11这一日期很像五根Pepero。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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