《信报》：通胀下行确立 局部宽松势成

（11月10日社评）

中国国家统计局昨天公布,10月消费者物价指数(CPI)同比上升5.5%,连续3个月下跌,标志通胀拐点已经确立,下行之势已成.目前通胀持续回落的态势为紧缩货币政策释放出更大的调整空间,如无意外,货币”定向宽松”与”局部宽松”政策将不断强化.较早前公布的10月制造业采购经理指数(PMI),其中购进价格分项指数已经显着回落至46%,反映企业成本显着走低;而产成品库存指数也上涨,显示通胀对消费发挥了有效的抑制作用.在通胀受控之下,央行其实近月来已悄悄”微调”政策,露出”放松”端倪.央行周二在公开市场发行100亿元人民币1年期央行票据,发行量与上周持平,但发行利率则下调一点一个基点,向市场进一步释出”放松”的信号.

过去四周,央行的公开市场操作——首先下调3年期央票发行利率,进而停发,再对1年期央票发行量减半,并向市场作出大额净投放,扭转向市场抽走资金的操作.基于通胀目前仍然在5%水平运行,可以预料,为了巩固通胀受控的成果,央行不会马上改变调整货币政策的价格型工具——减息,而是继续通过公开市场操作、调整存款准备金率等”数量型”手段,进行适度放松,以落实”预调微调”的新宏调政策,在平衡通胀与经济增长之间作灵活性选择.基于全球经济如今陷入极不稳定状态,意大利债务危机演变至今,大有一触即发之势,令欧罗货币体系将更饱受摇动,欧美经济大幅放缓,目前不断通过贸易传导,对中国经济增长的稳定性构成威胁.

中国物价受控,随着通胀从峰值不断滑落,如何维持经济增长,以抗拒外围经济恶化的冲击,无疑已成为优先的政策选择,可以说,中国宏观政策需要作出微调的外源压力有增无减.从最近央行的公开市场操作看,货币政策虽不会全面放松,但持续性紧缩已无必要.”微调预微”的政策估计会体现在对中国政府投资建设项目的信贷放松,甚至不排除通过降低中小银行的存款准备金率,以满足中小企业的信贷及融资需求,亦即采取”定向宽松”、”局部宽松”的弹性手段,实现有效的经济成长目标.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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