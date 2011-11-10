香港《文汇报》：中国通胀虽回落 经济尚未“软着陆”

（11月10日社评）

中国国家统计局昨日公布,10月的消费价格指数(CPI)由9月份的6.1%下降至5.5%,生产价格指数(PPI)则从9月的6.8%猛降至5%.统计局的数据带出两方面的信息:一是中国通胀有望继续回落;二是生产价格指数下降过快显示经济下滑风险也在增大.所以,中国通胀回落并非意味着经济已实现”软着陆”.由于通胀水平仍然处于中国历史上的高点,中国货币政策转向全面宽松的馀地不大,信贷将继续对房地产收紧,而有限度地对中小企放松.只有在中国房价回归合理价格,以及中国广大中小企渡过经营难关後,中国经济才可言”软着陆”.中国通胀的深层次原因是输入性通胀压力和货币超发,这些问题并没有从根本上得到解决,中国货币政策不可能全面放松,只可能进行一些”微调”,包括下调银行存款准备金率和暂停加息.

温家宝总理日前对金融危机”持续时间之长、情况之复杂,前所罕见”的表述,预示中国经济远未实现”软着陆”.中国生产价格指数迅速下降,说明中国经济放慢情况可能较预期严重,特别是中小企业资金链问题将拖慢中短期经济增长步伐.财政部近期上调了增值税和营业税的起徵点,这些都将为中小型企业减轻负担.中国已开始对中小企业提供更多信贷支持,如为中小企业放松信贷条件、减税等.只有大多数中小企资金链不断裂,继续经营下去,中国经济才能实现”软着陆”.

中国货币政策在对中小企放松的同时,对房地产继续加大收紧力度.温家宝总理近日表示,中国下调房价是国家坚定的政策.中国加大对房地产的紧缩货币政策,导致了房地产开发商的资金日益紧张,越来越多的开发商开始自动降价促销来缓解资金紧张,这种情况未来还会持续下去,中国政府还会出台相应政策措施来阻止房价反弹,直到房价回归合理价位.目前,中国房地产的泡沫风险仍然很高,通胀仍然处于历史上高水平,经济下滑风险又开始出现,所以中国经济实现”软着陆”,还有待宏观政策在防止经济下滑和抑制通胀之间求得平衡.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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