欧元区无财政救助意大利计划--官员

路透布鲁塞尔11月9日电(记者 Jan Strupczewski/John O'Donnell)---欧元区官员周三表示，尽管意大利的借款成本已大幅上升至无法继续维持的水准，但欧元区并无财政救助意大利的计划。

一名欧元区官员表示：“财政援助不在计划中。”他还说道，欧元区甚至没有考虑扩大对意大利的防御性信用额度。

一旦欧元区各财长在11月底之前就财政救援的技术和法律细节达成一致，欧盟救援基金——欧洲金融稳定机构(EFSF)便可以向受影响国家扩大防御性信用额度。

EFSF计划通过各种保险机制将现有约2,500亿欧元的自由基金扩大4-5倍，将来可在一二级市场购买债券。

10年期意大利公债的收益率周三蹿升至远高于7%的水准，很多经济学家认为这已经达到无以为继的水准。

爱尔兰和葡萄牙过去曾因借款成本达到如此高水准，被迫寻求欧元区和国际货币基金组织的紧急贷款。

但意大利的潜在救助规模是EFSF力所不及的。意大利需要在未来12个月偿还3,260亿欧元的到期债务。

这名官员称，这将取决于意大利能否向投资者证明，意大利会还钱给他们。

“他们只需要证明，这麽高的收益率是不合理的。”

“我们即刻能做的事不多。意大利需要有信心自我重建，我们只能起到辅助作用。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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