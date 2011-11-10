意大利债务困局表明欧债危机进入危险的新阶段--PIMCO

丰田和铃木接近达成技术合作协议--日经
路透2月4日 - 日本经济新闻周六报导，日本丰田汽车与铃木汽车 接近达成技术开发合作协议，包括自动驾驶技术。
路透纽约11月9日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)周三说,意大利债务困局表明"欧债危机进入了一个新的、更加危险的阶段".
埃里安告诉路透,欧洲央行(ECB)可以起到阻断危机的作用,但只有辅以一系列其他措施才会有效.埃里安在全球最大债券基金PIMCO帮助管理超过1.2万亿(兆)美元资产.
据公开可获得的文件显示,在意大利主权债的10大持有人中,PIMCO是唯一的美国投资机构,敞口为48亿美元,占美国全体机构投资者总持仓的近一半.
埃里安未就PIMCO对意大利债券的持仓作评.(完)
--编译 艾茂林;审校 张涛
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子旗下。
路透2月3日 - 数名知情人士表示，加拿大哈得逊湾公司(Hudson's Bay Co)已向梅西百货提出有意收购，以进一步打进美国市场。哈得逊湾在美国已拥有Lord & Taylor及Saks Fifth Avenue连锁店。