意大利债务困局表明欧债危机进入危险的新阶段--PIMCO

路透纽约11月9日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)周三说,意大利债务困局表明"欧债危机进入了一个新的、更加危险的阶段".

埃里安告诉路透,欧洲央行(ECB)可以起到阻断危机的作用,但只有辅以一系列其他措施才会有效.埃里安在全球最大债券基金PIMCO帮助管理超过1.2万亿(兆)美元资产.

据公开可获得的文件显示,在意大利主权债的10大持有人中,PIMCO是唯一的美国投资机构,敞口为48亿美元,占美国全体机构投资者总持仓的近一半.