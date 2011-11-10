美共和党参议员呼吁作出税收让步 推进预算协议

* 共和党参议员Coburn和Alexander称支持达成预算协议

* Coburn称,两党领袖态度并不积极

* 民主党提出保持布什政府对富人的税率

路透华盛顿11月9日电---美国两位资深共和党参议员周三表示,共和党将不得不接受大幅增税以达成预算协议,该协议中还将包括削减医疗和养老金成本.

国会预算超级委员会(super committee)的成员努力在11月23日前达成共识,同时共和党参议员Lamar Alexander和Tom Coburn在路透华盛顿峰会上表示,近半数参议员在推动一个共和民主两党双方做出让步的方案.

有迹象显示预算超级委员会的成员正在朝着这个方向努力,民主党已提出个人所得税不会超过当前的35%水平.

路透获知的这个提议,标志着民主党不再坚持将个人所得税最高税率恢复至39.6%.该税率运用于上世纪九十年代,直到布什政府2001年全面减税.

民主党计划中包括再削减10亿美元支出,并新增税收10亿美元(部分依靠全面税收改革来实现),此外通过降低利息支付节约3,000亿美元.

共和党对民主党的这份计划持反对态度,但Alexander表示,只要民主党也显示出灵活性,共和党可能支持达成一项折衷方案,其中包括增税.

"下面要做的很明显,就是共和党和民主党分别将增税和提高福利拿来讨论,"Alexander表示.

他们的提议与共和党领袖存在分歧,後者称任何协议都不能导致税收出现净增长.

由12位委员组成的国会预算超级委员会中的共和党代表周二提出一项计划,称该计划将通过结束减税来提高政府税收,这是他们首次推进这样的计划.民主党称这样做是不够的.

超级委员会负责化解一年来围绕预算问题的激烈纷争.该问题曾促使标准普尔首度调降美国顶级债信评级.该委员会仅剩下两周时间就计划达成一致,以便在未来10年削减赤字至少1.2万亿(兆)美元.

由于市场已对欧债危机和美国经济不振感到焦虑不安,若不能达成协议,投资者将会质疑美国是否有意愿降低不断增长的国家债务.

穆迪分析师Stephen Hess对路透表示,若在议程中排除税收问题,将使得达成协议更加困难.

"预算有两个方面,仅考虑一个方面并非解决财政问题的好方法,"他在路透峰会上说.(完)

--编译 张荻/李爽/王翔琼;审校 郑茵

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