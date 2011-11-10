IEA担忧油价高涨 OPEC唯恐欧洲违约

* 国际能源署(IEA)称,油价可能升至每桶150美元

* IEA警告称,中东、北非动乱可能令投资减少

* 石油输出国组织(OPEC)称,欧元区成员国和银行业违约是重大隐忧

* OPEC警告称,欧洲本身亦因失业情况而面临动乱

记者 Emma Farge/Dmitry Zhdannikov 编译 王冠中

路透伦敦11月9日电---国际能源署(IEA)向产油国警告称,若非洲和波斯湾地区的动乱情况使得产油投资减少,油价可能会升至纪录高点,进而损及经济.而产油国则称,欧元区成员国和银行业可能的违约,才是真正问题所在.

监管主要石油消费国能源政策的IEA周三表示,油价可能大涨三分之一,超越每桶147美元的纪录高点.而石油输出国组织(OPEC)则称,价格下滑才是主要风险.

OPEC和IEA的关系在今年稍早来到低点,当时OPEC没能同意增加石油产出,IEA则释出了储油来填补利比亚动乱造成的产出减损,并且协助支撑摇摇欲坠的经济复苏.

OPEC已暗示,认为12月会议时无需提高石油产出,但可能会面临来自消费国更大的压力,因IEA坚称目前的价格水准有损经济.

"2011年迄今的平均价格是102美元,意味着全球经济复苏面临风险.在这样的油价水准下,全球经济复苏处于危险区域,"IEA经济分析师Fatih Birol在记者会上表示.

"有可能(中东和北非)地区的生产成长达不到消费国的期望.这会对全球经济、对石油产业、对这些地区的政府不利."

IEA公布的年度全球能源展望报告指出,若中东和北非地区的投资较2011-2015年所需的每年1,000亿美元低了三分之一,消费国短期内就会面临油价涨至每桶150美元.

周三1150GMT时,指标布兰特原油下跌0.0154美元至每桶113.56美元,受到欧洲债务忧虑打击.布兰特原油周二则触及9月15日以来最高收位.

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**欧元区违约和动乱**

OPEC周三在月度报告中称,有监于目前的油价水准以及公共支出大幅增加,不会过度担心成员国投资不足的问题.OPEC成员国占全球原油产出的三分之一,而今年其成员国面临了前所未有的动乱情况.

"中东和北非地区2012年经济成长料较2011年强劲,主要因为沙特(沙乌地)阿拉伯的大规模基础建设和工业发展,以及伊拉克的畅旺增长,"OPEC称.

"受动乱冲击的利比亚和其他北非经济体回温,也会影响该地区的经济扩张情况,"OPEC称.其75页的报告中,大部分篇幅都在讨论欧洲债务危机.

OPEC表示,尽管中国成长仍旧强劲,且美国经济略有改善,但欧洲的情况非常让人担心,尽管欧洲并非石油需求成长的主要影响因素.

"对于欧洲主权债务情况的忧虑,以及其成员国违约的可能性,是近几周来推动市场的主要因素."

"有监于希腊濒临违约的最近发展,祭出更大的举措来安抚市场几乎是不可避免的,"OPEC称.

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OPEC表示,欧洲失业情况近两年来都处于非常高的水准,这不但打击了消费,也让部分欧元区成员国的社会紧张气氛升高.

"欧洲2011年和2012年经济成长预估双双下修,无疑地会透过欧元区和其他国家的贸易和金融关系来影响到全球经济,"OPEC说.(完)

--译文审校 李爽

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