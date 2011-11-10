美国对中国太阳能电池板启动反倾销调查

路透华盛顿11月9日电---美国商务部周三表示,将调查中国公司在美以不正当的低价销售太阳能电池板,以及是否获得不合法的政府补贴.

这起贸易争端是中美两国数项敏感的经济和贸易问题之一,可能导致对进口自中国的太阳能电池板施加高税,以帮助困境中的美国生产商.

此举受到美国太阳能行业企业的反对,因为他们指望进口低价的电池板增加太阳能发电.

与此同时,奥巴马政府正因对国内太阳能和其他可能再生能源企业的支持而在国会遭到共和党的指责.

商务部称上个月接受了SolarWorld Industries Americas的请求,该公司要求美国政府对中国太阳能电池和组件徵收反倾销税.

目前已经可以感受到该案件的影响.本周,中国最大的太阳能电厂开发商搁置了在加州、新泽西州和德州的太阳能项目计划,因为担心反倾销税可能使项目成本过高.

太阳能企业联合会亦希望徵收额外的反补贴税,抵消中国政府补贴的影响,这些补贴包括税惠,低价原材料,折价的土地、电力和水力,优惠贷款和出口保险,以及出口援助津贴.

**证据是否足够**

对是否徵收关税掌握决定权的美国国际贸易委员会(ITC)将对此事展开调查,并于12月5日投票决定美国企业的受损证据是否足以达到推进此案的标准.

然後商务部将在1月和3月就关税作出初步决定.

商务部称,2010年进口自中国的太阳能电池板从2009年的6.4亿美元增至15亿美元.

由25家美国太阳能公司组成的另一联盟Coalition for Affordable Solar Energy,对上述贸易提案表示反对,他们认为此案将威胁到美国太阳能行业的100,000个就业岗位.

该联盟成员包括美国公司MEMC Electronic MaterialsWFR.N和Solar City,以及中国公司尚德电力(Suntech Power)STP.N和英利绿色能源控股(Yingli Green Energy)(YGE.N)在美分支.

"如果成功推进此案,太阳能电池板会涨价,美国的太阳能需求会减少,进而严重破坏美国的太阳能市场,"MEMC的太阳能项目发展部门SunEdison负责法律和政府事务的高级副总裁Kevin Lapidus周二在电话会议上说.(完)

--编译 李春喜/艾茂林;审校 吴云凌

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