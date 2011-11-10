美共和党总统候选人：美国不应救助欧洲

路透华盛顿11月9日电---美国共和党主要总统候选人周三表示，美国应远离欧洲的金融问题，抵制任何要求其直接注资的呼吁。

美国股市周三下挫逾3%，因担心希腊和意大利债务问题蔓延，损及世界经济。

意大利总理贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)承诺辞职，但未能令债券市场相信意大利有决心控制其债务，欧洲股市也下滑。

贝恩资本联合创始人、共和党总统候选人米特・罗姆尼(Mitt Romney)和前皮萨连锁店执行长赫尔曼・凯恩(Herman Cain)在密歇根的辩论中均表示，欧洲应自救。

罗姆尼表示：“欧洲有能力解决其自身问题。我们不想介入，并试图救助他们的银行和政府。”

凯恩说：“美国此刻能为意大利直接做的事不多。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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