美共和党总统候选人：美国不应救助欧洲

美国穆斯林入境禁令遭法官阻挡 总统特朗普誓言赢得上诉
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
路透华盛顿11月9日电---美国共和党主要总统候选人周三表示，美国应远离欧洲的金融问题，抵制任何要求其直接注资的呼吁。
美国股市周三下挫逾3%，因担心希腊和意大利债务问题蔓延，损及世界经济。
意大利总理贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)承诺辞职，但未能令债券市场相信意大利有决心控制其债务，欧洲股市也下滑。
贝恩资本联合创始人、共和党总统候选人米特・罗姆尼(Mitt Romney)和前皮萨连锁店执行长赫尔曼・凯恩(Herman Cain)在密歇根的辩论中均表示，欧洲应自救。
罗姆尼表示：“欧洲有能力解决其自身问题。我们不想介入，并试图救助他们的银行和政府。”
凯恩说：“美国此刻能为意大利直接做的事不多。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
民调显示，菲永在4月23日的第一轮选举得票率料在18-20%，落后极右派候选人勒庞(Marine Le Pen)的25%，及中间派独立候选人马克龙(Emmanuel Macron)的21-22%。
路透华盛顿2月3日 - 美国总统特朗普周五稍早发出推文指出，“伊朗正在玩火”，“他们不感谢奥巴马对他们仁慈。我可不一样。”