中国10月进口畅旺出口疲软 未来前景难乐观

* 10月出口同比增幅降至八个月低点

* 进口强劲证实内需畅旺,经济"软着陆"无虞

* 明年出口形势难乐观,或拖累总体经济

* 人民币汇率将按既定思路,渐进升值

路透北京11月10日电---外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,同时内需旺盛带动进口强劲增长,当月贸易顺差因此远低于预期.

分析人士表示,出口低于预期显示在外需形势判断上过于乐观,或需要调整後期出口增长预期.明年整体外贸形势不容乐观,恐将对经济增长带来拖累.

中国海关周四公布,中国10月出口同比增15.9%,略逊于预期,并创下今年2月以来最低水平;进口同比增幅则远超预期,强劲上升28.7%;当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于路透调查中值249亿美元.

"从同比增幅看,出口回落速度超出预期,欧债危机影响令出口下降明显.未来若危机进一步恶化,则会对中国出口产生持续影响,"交通银行分析师陆志明表示.

海关数据并显示,10月出口环比下降7.2%,进口环比下降9.5%.经季节调整後,10月出口同比增长14.4%,进口同比增长22.4%;出口环比下降1.4%,进口环比增长3.2%.

进口强劲增长,进一步验证国内经济成长依然颇具活力,和昨日国家统计局发布数据透露出一致信息.昨日统计局数据显示国内工业和消费两方面均表现不错,经济"软着陆"无虞.

国务院发展研究中心副主任卢中原周三亦乐观称,预计未来五年中国进口额平均每年增长将高达27%,快于同期出口额增长5个百分点左右.

中国贸易顺差进一步缩小已是大势所趋,再加上目前国内通胀下行趋势基本确立,都帮助缓解人民币升值压力.未来人民币汇率料按照政府既定思路,主动、渐进、可控地升值.

"在出口减速、通胀走入下降轨道、经济增速回落的情况下,人民币升值压力有明显减弱,"浙商证券宏观经济分析师郭磊称.

他表示,按照购买力平价的一般规律,未来升值仍可能有一定空间,"估计未来汇率政策仍将会是渐进和逐步的".

中国国务院总理温家宝上月在广东考察外贸企业时表示,当前要保持出口政策基本稳定,积极扩大进口,加快外贸发展方式,提高利用外资的质量和水平.(完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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