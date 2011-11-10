分析师看中国10月进出口数据

路透北京11月10日电---中国海关周四公布,中国10月出口同比增15.9%,略逊于预期,进口同比增幅则远超预期,为28.7%,贸易顺差为170.3亿美元,低于路透调查中值249亿美元.

海关数据并显示,10月出口环比下降7.2%,进口环比下降9.5%.经季节调整後,10月出口同比增长14.4%,进口同比增长22.4%;出口环比下降1.4%,进口环比增长3.2%.

以下为市场人士的评论:

--瑞穗证券亚洲有限公司首席经济学家 沈建光:

欧美经济不景气对中国外贸状况的影响将一直持续到明年,可以说,明年的出口情况可能面临更差,同时由于进口的进一步改善,顺差也会随之下降.预计接下来的几个月的贸易顺差会下来,人民币升值速度可能也会由此减慢.

--渣打银行分析师 李炜:

中国实质出口增速从去年年初的30%左右降至目前的8-9%.尽管月度数据可能波动较大,但下行的趋势已得到确认.

由于政策未见放松,房地产销售下滑,这将迫使地产商放慢扩张的脚步,进而减少中国对铁矿石和其它原材料的需求.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

10月份出口增速较9月份继续下滑,与我们预期一致.出口增速持续下滑,主要与欧美经济疲软有关,受圣诞节效应影响,10月份环比下滑较少.从广交会的订单数据来看,以中短单订单为主,预示着未来出口增速将继续下滑.

10月份进口高于我们预期,在10月份大宗商品价格回落,而进口增速保持高位,说明国内需求仍有一定热度,具体而言,10月份中国普遍出现柴油荒,成品油进口增加;二是部分产品国内外价格倒挂,增加进口需求;三是今年春节较早,企业提前进口备货.

--马来西亚联昌银行货币策略师 SURESH RAMANATHAN:

10月贸易顺差低于预期,且出口增幅下降释放出中国经济放缓的讯号.加之昨日公布的通胀数据显示物价压力亦有所缓解,这些都反映了中国经济正在软着陆.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

出口数据低于我们预期,估计背後是欧债危机深化所带来的欧美订单下滑影响在逐步显现.我们亦在考虑是否要适度下调对四季度整体出口的预测.但整体而言,我们倾向于认为出口在15%左右的平台将会大体企稳,类似2008年那样出现"断崖式下跌"的情况将是小概率。

而进口维持高速增长符合预期,亦是政策乐见.

目前管理层已有意通过扩大进口来从根源上扭转中国经济失衡的局面,再加上人民币汇率的整体趋势变化亦有利于进口,我们继续看好未来一年内的进口增速;而作为结果,顺差可能将大体维持在目前的月均水平.

在出口减速、通胀进入下降轨道、经济增速回落的情况下,人民币升值压力有明显减弱;但按照购买力平价的一般规律,未来升值仍可能有一定空间.所以估计未来汇率政策仍将会是渐进和逐步的.

--民生证券策略分析师 张琢

对于明年经济形势的判断,欧美市场的经济肯定还难以很快复苏,出口下降可能还是会比较大,市场对这个担忧也比较多些.我们预测2012年中国的净出口对于GDP的影响是负的0.2-0.3个百分点,出口全年增幅可能9%多一点不到10%.市场对于进出口形势已经有所预期,今天沪综指开低主要受外盘影响,後期还要看权重股走势.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

10月出口增速明显低于预期,进口增速则超出预期.出口来看,印证从上月开始往下走的趋势.主要是由于欧洲经济走弱,新兴市场受发达经济体的牵连经济亦出现下降.预计明年出口增速下降是大势所趋,预计明年出口增速为14.5%.

进口增速大幅超预期,令10月贸易顺差远低于市场预期.估计进口增幅超预期可能是由于国家政策推动,有意鼓励进口,平衡贸易顺差所致.今年贸易顺差预计将呈稳中回落趋势,顺差占GDP比重今年可能会降到3%以内.

人民币汇率走势短期内还是取决于国内经济形势.如果经济增长没有问题,即意味着还会按照既定的思路:主动、渐近、可控的去升值.

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

10月出口增长弱于预期,进口基本和预测相符,差异在于我们对海外需求预测过于乐观.受西方债务危机的影响,海外需求放缓超出预期,说明未来全球经济放缓的趋势仍将延续.国内进口需求延续强劲趋势,表明中国经济内在活力依然强劲,中外经济走向的差异,将进一步缩小我们的顺差规模水平,未来净出口对中国的贡献还将下降.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

进口增幅比预期要强几个百分点,主要受惠于前期停工的铁路项目最近陆续复工了,还有就是水利、保障房方面的项目拉动了投资,使整体投资水平维持在一个较高位.另外,最近中国高层出访,可能也签订了一些订单.预计今年进口增幅或达20%左右.

出口方面,外部环境的不确定性主要就是影响出口,我们认为只要年底之前欧洲不出现大的问题,出口将保持一个逐步回落的态势,除非希腊退出欧元区,那就另当别论了.以目前条件预计,全年出口增幅在15%-18%的水平.

--中国国际经济交流中心研究员 张永军:

10月份的外贸数据基本与我们的预期一致,继续验证了中国出口受欧债危机影响下行趋势不改,预计後两个月会延续这一态势.中国稳出口的任务依然艰巨.而进口增幅的扩大显然与中国鼓励进口的政策有关.

中国宏观调控基调没变,但在持续收紧的宏观调控面前,政策如何把握不致内外需的回落过快,从而导致经济大起大落至关重要.

--交通银行分析师 陆志明:

从同比增幅看,出口回落速度超出预期,欧债危机影响令出口下降明显.未来若危机进一步恶化,则会对中国出口产生持续影响,从而令顺差态势也不会特别乐观.

而10月进口状况总体比较理想,预计未来不会下降太多,但亦不能排除其随贸易状况恶化而有所下降,大宗商品价格疲软将影响进口总体规模;同时,国内经济放缓态势下需求亦或受到影响.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

进口增长强劲,这显示了国内促进消费的政策还是起到了一定的作用.同时,人民币处于升值通道,而国际市场大宗商品的价格下降,这些都促进了进口量的反弹.进口大幅增长,也显示了中国国内经济整体的活力还是不低的.

出口下降符合预期.中国出口规模的基础已经很大了,未来要进一步扩大出口的增幅难度已经越来越大.我们认为,出口增长保持12-14%,是一个可持续的增幅.出口增速的适度回落其实是一个好现象,只有这样才有动力进行结构性调整.

进出口数据可能会在短期内影响人民币币值,但中长期看,人民币还是应该处于一个缓慢上升的通道中.

**相关背景**

--中国国务院总理温家宝在广东考察外贸企业时表示,要保持人民币汇率基本稳定,避免给外贸企业造成过大的冲击.他强调,当前要保持出口政策基本稳定,积极扩大进口,加快外贸发展方式,提高利用外资的质量和水平,积极稳妥实施"走出去"战略,鼓励中国企业在境外设立加工基地、营销网络和研发中心.

--中国海关总署表示,截至11月2日,中国今年对外贸易进出口总值累计突破3万亿美元,再创历史新高.

--中国商务部国际贸易经济合作研究院副院长李雨时预计,明年中国进出口增幅不会低于10%,外贸总额会较今年约3.5万亿美元增长10%,达3.8万亿美元.(完)

--发稿 北京新闻部; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。