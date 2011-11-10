10日午间分析：外围暴跌A股受困

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受昨夜欧美市场重挫的影响，今日A股市场早盘呈现震荡下挫走势，沪深两市股指双双跳空低开，随後呈现低位震荡整理态势，沪综指再度失守2500点关口，盘中多数个股呈现调整格局，午盘沪综指报收于2498.07点，下跌1.06%。
笔者认为，在国内利好氛围下，外围市场的暴跌对A股形成明显的冲击，虽然A股相对独立于海外走势，但是欧债危机最终结局难料，这对国内市场心理层面形成较大的压制，不过，在当前的市场情况下，A股反弹趋势并未改变。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。