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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 10日 星期四 11:58 BJT

10日午间分析：外围暴跌A股受困

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受昨夜欧美市场重挫的影响，今日A股市场早盘呈现震荡下挫走势，沪深两市股指双双跳空低开，随後呈现低位震荡整理态势，沪综指再度失守2500点关口，盘中多数个股呈现调整格局，午盘沪综指报收于2498.07点，下跌1.06%。

笔者认为，在国内利好氛围下，外围市场的暴跌对A股形成明显的冲击，虽然A股相对独立于海外走势，但是欧债危机最终结局难料，这对国内市场心理层面形成较大的压制，不过，在当前的市场情况下，A股反弹趋势并未改变。（完）

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