全球股市大跌 意大利公债收益率飙升令该国岌岌可危

* 日经指数下挫2.4%,MSCI除日本外亚洲股指下跌3.2%

* 美国股市跌逾3%

* 意大利10年期公债收益率升破7%

* 欧元兑美元在1.3540美元附近持稳

* 铜价下跌2.5%,美国原油跌破每桶95.50美元

路透新加坡11月10日电---亚洲股市周四大幅下挫,此前意大利借贷成本飙升,令市场更加担心该国债务危机恐将击溃其财政防御力量,加剧欧元区分裂的风险.

欧元持稳,而周三曾录得15个月来最大单日跌幅.此外由于衰退担忧重燃,铜和石油等大宗工业商品价格下跌.

亚洲信用息差飙升,因欧债危机打压投资者冒险意愿,而日本公债等避险资产受到追捧.

"不论他们出台什麽样措施,都不能使欧洲避免衰退,"RBC资本市场驻悉尼资深分析师Su-Lin Ong说.

"目前的问题是,衰退会有多严重,以及是否会殃及银行业系统,因为银行系统尤为重要."

日经指数下跌2.4%,摩根士丹利资本国际(MSCI)不含日本的亚太地区股指下跌3.2%.

香港恒生指数在该地区跌幅最大,达4.4%,因在欧债危机堪忧之际,中国10月出口增幅创八个月最低的数据又雪上加霜.欧洲是中国最大出口市场.

意大利已经取代希腊,成为目前欧债危机最大的忧虑之源.

意大利10年期公债收益率周三升越7%;多数市场分析师认为,在背负逾2万亿欧元债务的情况下,收益率若为7%债务将难以为继.

意大利总理贝卢斯科尼的辞职承诺未能让债市相信该国愿意采取措施让债务可控,两家大型清算所上调意大利公债保证金的举动让该国濒临悬崖.

欧洲和美国股市周三因意大利债务问题大幅下挫,其中美股跌幅超过3%.

**大到超出救助能力**

在各自10年期公债收益率升越7%不久後,爱尔兰和葡萄牙都被迫寻求援助.但若救助意大利,施援规模将不可同日而语,市场广泛认为欧洲的援助基金并不能胜任.

欧洲央行被认为是唯一能够阻挡债市冲击的机构,其周三大规模买入意大利债券,但不愿意采取进一步行动来压低收益率.

"市场昨天基本上处于恐慌状态,能让欧元至少暂获喘息的只有一件事,就是欧洲央行迅速行动压低意大利收益率,"瑞士信贷驻东京的首席外汇分析师深谷幸司称.

尽管许多欧洲以外的人士呼吁欧洲央行扮演更积极的角色,和其他央行一样担任最後一道提供资金的防线,但德国仍旧坚决反对这个可能威胁央行独立性的做法.

欧盟消息人士向路透表示,法国和德国官员已讨论了分拆欧元区,凸显出对欧洲资本的担忧程度.

欧元兑美元持稳在约1.3540美元,周三挫跌约2%.

美元指数亦持稳,上日则因避险需求而飙升.日本10年期公债收益率(殖利率)跌0.5基点至0.970%.

在亚洲信用市场方面,日本以外亚洲iTraxx投资等级指数价差扩大.

对于需求降温的忧虑,令伦敦金属交易所(LME)期铜下跌2.5%.美国原油期货跌0.3%至每桶95.43美元,布兰特原油期货则跌0.1%至约112.21美元.(完)

--编译/审校 许娜/李春喜/程琳/王兴雅/王冠中/侯向明/龚芳/王丽鑫

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