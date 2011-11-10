美共和党总统候选人声称决不允许伊朗获得核武器

路透华盛顿11月9日电---美国共和党总统候选人米特・罗姆尼(Mitt Romney)周三透露了其外交政策意见，称如果当选，他不会允许伊朗研发核武器。

国际原子能机构周二发布的报告暗示，伊朗已在从事核弹研发。

罗姆尼表示，他准备与美国的盟国合作寻求外交解决之道，但是也准备在必要时采取单边行动。

他在写给《华尔街日报》的专栏文章中写道：“拉丁谚语道：如果想要和平，就必须准备战斗。伊朗伊斯兰教派领袖对罗姆尼政府的声音理解起来毫无困难。”

他表示，如果当选，他首先将对伊朗实施“更为严厉的”新一轮经济制裁。“如果我们能够，我们会与世界各国一道发起制裁，如果不得已，我们会采取单独行动。”

罗姆尼说，通过维护美国在地中海和海湾地区的常规海军力量，增加美国对以色列的军事帮助，“我会用非常现实、非常可信的军事选择支撑美国的外交。”

“这些行动将向伊朗传递出一个明确信号，美国将与盟国一道行动，决不允许伊朗获得核武器。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。