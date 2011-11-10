美共和党总统候选人声称决不允许伊朗获得核武器

美国穆斯林入境禁令遭法官阻挡 总统特朗普誓言赢得上诉
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
路透华盛顿11月9日电---美国共和党总统候选人米特・罗姆尼(Mitt Romney)周三透露了其外交政策意见，称如果当选，他不会允许伊朗研发核武器。
国际原子能机构周二发布的报告暗示，伊朗已在从事核弹研发。
罗姆尼表示，他准备与美国的盟国合作寻求外交解决之道，但是也准备在必要时采取单边行动。
他在写给《华尔街日报》的专栏文章中写道：“拉丁谚语道：如果想要和平，就必须准备战斗。伊朗伊斯兰教派领袖对罗姆尼政府的声音理解起来毫无困难。”
他表示，如果当选，他首先将对伊朗实施“更为严厉的”新一轮经济制裁。“如果我们能够，我们会与世界各国一道发起制裁，如果不得已，我们会采取单独行动。”
罗姆尼说，通过维护美国在地中海和海湾地区的常规海军力量，增加美国对以色列的军事帮助，“我会用非常现实、非常可信的军事选择支撑美国的外交。”
“这些行动将向伊朗传递出一个明确信号，美国将与盟国一道行动，决不允许伊朗获得核武器。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
民调显示，菲永在4月23日的第一轮选举得票率料在18-20%，落后极右派候选人勒庞(Marine Le Pen)的25%，及中间派独立候选人马克龙(Emmanuel Macron)的21-22%。
路透华盛顿2月3日 - 美国总统特朗普周五稍早发出推文指出，“伊朗正在玩火”，“他们不感谢奥巴马对他们仁慈。我可不一样。”