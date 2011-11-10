调查：半数日企认为中国经济过去六个月放缓

路透东京11月10日电---周四公布的一份路透调查显示,半数日本企业认为中国经济在过去六个月放缓,很多受访企业认为原因是货币政策收紧,预示依赖出口的日本经济复苏前景不妙.

据调查显示,约30%的日本企业还表示,他们认为新兴经济体增长整体在放缓.

亚洲是日本最大的出口目的地,日本经济复苏前景对新兴市场的依赖,越来越多过对发达经济体的依赖.

10月21日-11月7日进行的调查显示,这些公司称,中国政策收紧对该国经济放缓造成影响,而非欧洲债务危机的扩散效应.调查访问了400家大型企业,有约250家进行了回应.

"中国的订单趋势温和,电子材料表现不佳.不知道这种情况还会持续多久,"一化工产品生产商称.

"出口因中国放缓而下滑,"一运输器械制造商称.

一些企业把希望寄托在一些新兴国家出台宽松货币政策带来的利好影响上.

不过调查显示,受访企业对日本经济复苏前景并不乐观.日本央行预计,在国内重建支出和新兴经济体强韧表现的支持下,经济在未来两年将温和复苏.

调查显示,高达63%的受访企业认为,3月地震後重建工作带来的相关需求对其获利的贡献有限甚至毫无影响,即便政府制定了12万亿(兆)日圆(1,540亿美元)的追加预算.

由于受到全球经济放缓的打击,约有25%的受访企业表示,订单和销售情况均不及3月地震以前.在这些企业中,58%的制造业者预期业务情况将在2012年中期以前恢复到震前水平,比例远高于非制造业者的26%.不少非制造业者称对何时能恢复元气并不确定.(完)

--编译 白云/王丽鑫/徐文焰;审校 李爽/龚芳

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