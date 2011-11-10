调查：分析师再调降欧元区明年经济预估

路透伦敦11月9日电---周三公布路透访问65位经济分析师的调查显示,一连串低迷经济数据及欧债危机再起波澜,终于令伦敦金融圈分析师认为,欧元区很可能落入经济衰退.

根据经济分析师预估中值,欧元区经济衰退机率目前达60%,远高于10月调查时的40%.

上周公布的景气调查暗示欧元区已经开始经济萎缩,由此看来,上述预估仍显保守,但经济分析师一向非常排斥预测出现经济衰退.

2008年,在多数经济分析师提出预测之前,欧洲已深陷经济衰退.

"欧元区正走向衰退,"Handelbanken分析师Petter Lundvik称."已经出现信贷紧俏,巨大的不确定性让投资及大额消费停滞."

并非所有人都认为经济将衰退,即连续两季经济萎缩.但调查结果显示,欧元区经济本季料将萎缩0.1%.

34位分析师中,21人认为欧元区经济第四季将萎缩,10月调查时,41人之中,仅12人预测萎缩.

分析师连续第四个月大幅调降2012年预估.目前预测欧元区经济明年仅成长0.5%--远低于今年成长预估值1.6%.

9月调查时,分析师的预估是2012年成长1.2%.

欧洲央行上周意外降息至1.25%後,目前分析师预测明年初将再度降息,一旦利率回到纪录低位1.0%,料将持稳至少到2013年年中.

通货膨胀疑虑亦降温,消费者物价年增率目前为3.0%,明年第二季起料将跌落2%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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