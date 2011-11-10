意大利等国若卷入欧债危机 或冲击美国金融体系--穆迪

路透华盛顿11月9日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三表示,若欧元区债务危机将意大利等主要欧洲国家卷入其中,一场雷曼兄弟式的金融危机蔓延或将冲击美国经济.

"现在欧洲危情的任何蔓延之势都将必然主要由银行业体系来传导,"穆迪首席美国分析师Steven Hess在路透华盛顿峰会上谈到.

Hess称,这场危机的蔓延之势可能将类似于2008年雷曼兄弟破产时的情况,当时银行业者突然变得不太愿意相互拆借,冻结了对企业和个人的融资业务.

他说,迄今为止,银行间市场仅稍稍趋紧,因"部分银行变得惜借,试图为希腊主权债务扣减及接下来的情势变化做准备."

Hess提到,"然而,如果欧债危机剧烈恶化,例如意大利深陷其中,美国的金融体系就可能突然遭遇挫折.不过其他国家陷入危机仍只是一个假设性问题,穆迪并未如此预期."

他还解释道,这些问题或许将是由全球银行间市场冻结所引发的,而非因美国银行业者直接拥有对希腊、意大利或其他任何欧洲受困国家债券的风险敞口.

"我们相信,美国银行业的现状比雷曼破产时的情况要好很多,所以不会重演政府援助及所有那时发生的剧目,"Hess说.

穆迪目前给予美国的评等展望为负面,意味着其有可能计标准普尔之後撤除美国的顶级债信评等.

不过Hess表示,穆迪至少要等到2012年末再决定是否下调美国评级,做出决定所依据的事件有:总统大选所导致的"政策环境"、2013财年的预算案、以及布什时代减税案未来的演变等.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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