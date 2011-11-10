意大利等国若卷入欧债危机 或冲击美国金融体系--穆迪

《路透早报》--2月6日
美国1月就业岗位增幅远超预期，但薪资增长情况令人失望。美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点至4.8%，薪资仅微升了3美分，表明劳动力市场仍有一些闲置。路透调查的经济学家预计，上月新增就业岗位17.5万个，失业率为4.7%。商务部发布的另外一份报告显示，12月工厂订单增加1.3%，付运量跳升2.2%，为六年来最大升幅。
路透华盛顿11月9日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三表示,若欧元区债务危机将意大利等主要欧洲国家卷入其中,一场雷曼兄弟式的金融危机蔓延或将冲击美国经济.
"现在欧洲危情的任何蔓延之势都将必然主要由银行业体系来传导,"穆迪首席美国分析师Steven Hess在路透华盛顿峰会上谈到.
Hess称,这场危机的蔓延之势可能将类似于2008年雷曼兄弟破产时的情况,当时银行业者突然变得不太愿意相互拆借,冻结了对企业和个人的融资业务.
他说,迄今为止,银行间市场仅稍稍趋紧,因"部分银行变得惜借,试图为希腊主权债务扣减及接下来的情势变化做准备."
Hess提到,"然而,如果欧债危机剧烈恶化,例如意大利深陷其中,美国的金融体系就可能突然遭遇挫折.不过其他国家陷入危机仍只是一个假设性问题,穆迪并未如此预期."
他还解释道,这些问题或许将是由全球银行间市场冻结所引发的,而非因美国银行业者直接拥有对希腊、意大利或其他任何欧洲受困国家债券的风险敞口.
"我们相信,美国银行业的现状比雷曼破产时的情况要好很多,所以不会重演政府援助及所有那时发生的剧目,"Hess说.
穆迪目前给予美国的评等展望为负面,意味着其有可能计标准普尔之後撤除美国的顶级债信评等.
不过Hess表示,穆迪至少要等到2012年末再决定是否下调美国评级,做出决定所依据的事件有:总统大选所导致的"政策环境"、2013财年的预算案、以及布什时代减税案未来的演变等.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
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美国1月就业岗位增幅远超预期，但薪资增长情况令人失望。美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点至4.8%，薪资仅微升了3美分，表明劳动力市场仍有一些闲置。路透调查的经济学家预计，上月新增就业岗位17.5万个，失业率为4.7%。商务部发布的另外一份报告显示，12月工厂订单增加1.3%，付运量跳升2.2%，为六年来最大升幅。
即便在美元升值的拖累下，第四季财报多数好于华尔街预期，帮助缓冲投资者面对的部分不确定性，包括美国新总统的政策。标准普尔500指数周线小幅上涨。
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