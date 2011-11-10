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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 10日 星期四 13:48 BJT

中国10月进口畅旺出口疲软

外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,同时内需旺盛带动进口强劲增长,当月贸易顺差远低于预期. 中国海关周四公布,10月出口同比增15.9%,略逊于预期;进口同比增幅则远超预期,强劲上升28.7%;当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于路透调查中值249亿美元.路透

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