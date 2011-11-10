希腊总理宣布辞职 新总理仍然难产

希腊组建联合政府计划周三告败，该国经济正濒临跌向深渊。此前几小时，总理帕潘德里欧称正在向联合政府移交权力，可这个新政府还不存在。过去的一天，即使照希腊政治标准，也堪称是离奇和混乱的一天。帕潘德里欧祝福其继任者，然後前往面见总统。然因各政党意见分歧，新总理难产。路透