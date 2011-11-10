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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 10日 星期四 13:38 BJT

土耳其东部发生地震

土耳其东部周三发生5.7级地震，造成至少3人死亡，多人被困瓦砾中。不到三周前，同一地区发生的地震造成600人死亡。美国地质调查局称，格林尼治时间19点23分(北京时间3点23分)，土耳其凡城以南16公里处发生5.7级地震。 据悉至少有100人可能仍被困于倒塌建筑的瓦砾下。路透

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