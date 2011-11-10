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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 10日 星期四 13:36 BJT

高盛寻求出售工行股份

高盛寻求出售所持中国工商银行股份,涉资高至15.4亿美元,这是高盛第三次减持中国工商银行股份. 知情人士周三对路透表示,高盛在抛售24亿股工行股份,占工行H股的2.8%.高盛对工行投资价值大幅缩水,致该公司不到一个月前宣布上市以来第二次录得季度亏损,仅工行持股就亏损10.5亿美元. 路透

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