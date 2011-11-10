美共和党总统候选人：美国不应救助欧洲

美国共和党主要总统候选人周三表示，美国应远离欧洲金融问题，抵制任何要求其直接注资的呼吁。贝恩资本联合创始人、共和党总统候选人罗姆尼和前皮萨连锁店执行长凯恩在密歇根的辩论中均表示，欧洲应自救。美股周三下挫逾3%，因担心希腊和意大利债务问题蔓延，损及世界经济。路透