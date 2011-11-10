各方携手增加援救力度 或能助意大利脱离苦海

11月8日在米兰市中心的证交所前拍到的图片。 REUTERS/Alessandro Garofalo

* ECB需购买更多意大利债券

* ECB需充当最终放款人

* 意大利还需IMF和EFSF帮助

* 贝鲁斯柯尼辞职和改革受到欢迎,但也许太迟

* 局面或已经无法挽回

记者 Gavin Jones; 编译 艾茂林/程琳

路透罗马11月9日电---想要解救意大利于水火,恐怕需要欧洲央行(ECB)、国际货币基金组织(IMF)和欧元区援助基金携手努力,而目前还远不清楚欧洲领导人是否准备好打响这场援救战.

对于意大利来说,援助的前提条件是现任总理贝鲁斯柯尼赶紧下台,推举一位受国际尊重的人物担任新总理,并按欧盟和IMF要求,执行耽搁已久的结构性改革.

这样也许能激励欧元区领导人做点什麽.区内官员称领袖们不打算救意大利,尽管该国借款成本飞升,危及其从市场融资的能力.

"金融援助是不可能的,"一位欧元区官员周三说,并补充道欧元区甚至没有考虑向意大利提供"预防性信贷额度"(precautionary credit line).

也许已经太晚了.诸多分析师表示,对意大利债券的抛售已经达到并超越无法挽回的地步,欧元区恐将破裂.

"如果任由意大利违约,欧元区就会散伙,"债券咨询公司Spiro Sovereign Strategy负责人Nicholas Spiro说.

如果说欧元区失去希腊和葡萄牙这样的小国或许还行得通,但让区内第三大经济体兼欧盟创办国脱离出去,是很多人无法想象的.

意大利指标公债收益率(殖利率)周三升穿7.5%,较可比德债利差触及5.7%,均超过爱尔兰和葡萄牙被迫离开市场寻求国际援助时的水平.

此外,意大利两年/10年期公债收益率曲线出现欧元面世以来的首次倒挂,投资者明显很担心钱收不回来.

若不是欧洲央行出手购债,这些收益率还会涨得更高.但如果意大利想要得救,欧洲央行必须要猛增火力,还要承担起其一直以来拒绝接纳的角色--充当欧元区的最终放款人.

太平洋投资管理公司(PIMCO)资深投资组合经理Andrew Bosomworth说,"我认为(购债)规模需要扩大到五六倍."

"为了稳定意大利,西班牙和其他国家--接下来可能是比利时和法国--购债规模可能需要提高到1万亿欧元,"他说."意大利也必须要尽自己那份力量,实施结构性改革并整固预算."

意大利公共债务规模高达1.9万亿(兆)欧元(2.6万亿美元),排名全球第四,欧元区抒困机制欧洲金融稳定机构(EFSF)和国际货币基金组织(IMF)都远无法满足意大利的融资需求.

虽然有人认为意大利"大到救不起",但如果要救,就必须迅速进行.

"IMF和EFSF有足够支应未来三四个月的可用资金,所以最好的情况是,意大利在这三四个月内摆脱困境,要不就得离开欧元区."Mizuho International的Riccardo Barbieri说道.

由于意大利危机令美股大跌,美国财政部负责国际事务的最高官员敦促罗马方面推进财政和结构性改革.

Lael Brainard还称,IMF有足够的资源来协助解决欧洲危机,并可在检验意大利改革进程上发挥重要作用.

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意大利未来两月融资需求还比较适度,但进入新的一年,需求将大幅攀升,2-4月期间将有1,500多亿欧元债务到期.

自从今年夏季意大利公债收益率开始上涨以来,该国政府在经济改革方面的无能一直让欧洲央行和欧洲夥伴国们颇感沮丧.

丑闻缠身的意大利总理贝鲁斯柯尼已经失去信任,尽管他周二承诺将在本月通过预算议案後辞职,市场依然没有感到如释重负.

意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周三发表声明,保证贝鲁斯柯尼确实会很快辞职,且预算议案将在"数日内"得到通过.

如果意大利还想有绝境逢生的机会,贝鲁斯柯尼就有必要辞职,但该国复杂的内部政治或许已经左右不了未来命运.纳波利塔诺的声明也没能拉低债券收益率.

Spiro指出:"投资者最关心的不是谁会接替贝鲁斯柯尼,也不是下届政府怎样致力于结构性改革,而是欧元区决策者最终是否能制定出可靠又长久的意大利债务支持计划."

"短期内,只有欧洲央行做出大范围承诺才能挽救意大利."(完)

--译文审校 李爽

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