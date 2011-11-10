《阳歌专栏》外资银行与中国同行说再见 反垄断调查是场秀

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**外资银行撤资 与中国同行说再见**

过去几个月，我饶有兴趣地看到美国银行和高盛先後结束与中资银行的联姻。这再次证明了很多人早已知道的结果：外资银行对这些投资所抱的巨大希望最终未能成真。不可否认，最近出售股份的时机与美国银行和高盛自身资金问题的相关性更强，也许高过他们分别对投资中国建设银行和中国工商银行的失望。

一周前，有媒体报导陷于困境的美国银行筹划出售持有的剩馀中国建设银行股份。现在，更多媒体报导高盛正在出售更多中国工商银行股份。近些天，因此类消息，中国市场银行类股出现一定程度下跌，但市场普遍人气似乎更倾向于“谁关心这个？”

市场观察人士认为，大型外资行撤资背後的原因不一而足，其中包括自身的资金需求，削减对中资行的投资部位，以及他们股价的震荡。但是，以我的观点来看，外资行大规模撤离还是要归因于他们的失望。近10年前，当外资行最初进行此类投资时，他们希望能够找到强有力的战略合作夥伴，帮助自己从中国银行业潜在的广阔成长空间中获益。然而，他们得到的却是中国大型国有银行对他们的希望不理不睬，反而继续听命于中国政府。两年前的全球金融危机帮助外资行认清了现实，当时中资银行根据政府的指令大肆放贷，外资行最终觉醒了。

展望未来，这些外资行未来几年也许会重返中国，但下次他们会瞄准规模较小、商业化程度更高的中国同行，後者可以成为外资银行在充满希望的中国市场的真正战略夥伴。

一句话：美国银行和高盛出售中国大型银行的股份标志历史翻过了一个篇章，未来他们或将投资于规模较小、商业化较强的中资银行。

**电信联通遭反垄断调查 或侵蚀利润**

中国电信(0728.HK) (CHA.N)和中国联通(0762.HK) (CHU.N)宽带业务遭到反垄断调查，在业界引发轩然大波，人们想知道的是，中国最大的监管机构对两家大型国企发起调查，究竟意义何在。

这当中牵涉许多要害因素，但从我的角度看，在很大程度上是中央政府发起的一场高调的象征性行动，旨在告诉普通民众，他们也能像对私企和外企一样向国企开刀。与此同时，政府也想借此举压低宽带资费，中国普通民众抱怨此类费用有些高的离谱。

先来回顾一些事实。早在9月就有迹象露出的此次反垄断调查，从三个方面看意义重大。首先，执行调查的政府机构是国家发展和改革委员会，乃国家规划部门，是最有权利的机构之一，而非通常处理反垄断事务的商务部。

其次，发改委以极为高调的姿态证实了这次调查，与以往中央政府很少证实此类事情的做法截然不同。最後要说的是，整个垄断事件其实只是一出小小的闹剧，因当前这种宽带市场由电信和联通垄断的局面，实际上是以前的政府政策造成的，这主要指的是在近10年前，中国重组处于垄断状态的固话业务时，让这两家公司瓜分了固话网络。

在这样的背景下，加上其他宽带服务业务迅快涌现，我能得到的最合理结论就是，这场最新的反垄断调查基本上是一场作秀。但要指出的，电信和联通迫于眼下的压力，可能降低宽带资费。由于宽带业务是其盈利业务之一，此举或导致这两家公司利润下降。

一句话：发改委对电信和联通发起反垄断调查，基本上是一场作秀，但也可能迫使两家公司降低宽带资费，从而有所侵蚀其利润。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜

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