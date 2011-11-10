查韦斯称不明身份核潜艇侵入委海域

路透加拉加斯11月9日电---委内瑞拉总统查韦斯周三称，一艘不明身份的核潜艇本周侵入委内瑞拉海域，被该国海军追赶後逃走。

查韦斯周三晚对国家电视台表示：“它的速度比我们的舰艇快多了，所以逃走了。我们正在调查，值得庆幸的是，我们的海军抵御了这场挑釁。”

查韦斯一贯宣扬潜在的外部威胁，特别是来自美国的威胁。他称此次事件发生在周二，但他未提供更多细节。

他说：“我们不能指控任何人，因为我们没有掌握详细情况。大家都知道，有些帝国常常在加勒比海周边，通过卫星间谍活动，到处刺探情报。”

但该地区也有些毒贩开始使用潜艇，把可卡因从哥伦比亚运到美国等地。

查韦斯说：“从速度和大小来看，显然是一艘核潜艇。我们正在核查。”（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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