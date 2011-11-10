路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透北京11月10日电---中国股市沪综指周四收挫1.8%,意大利债务危机升级令欧债危机恶化忧虑升温,拖累全球市场大跌,沪综指随之低开低走,日间公布的10月出口增长逊于预期亦令大盘承压.分析人士认为,短线市场仍缺乏做多力量,料调整态势将延续.
沪综指收报2,479.536点,下跌45.383点或1.8%,今日A股成交额约852亿元人民币.
山西证券分析师杜亮称,意大利国债收益率突破7.5%的心理警戒线,引发全球资本市场恐慌,A股顺势下挫;而中国10月出口下滑超预料亦令市场承压.
"短期市场活跃性虽较好,但并未出现明显的主力做多板块,热点转移较快,不能形成持续合力.预计短期市场继续维持调整态势."他称.
美国股市周三大幅收跌逾3%,为8月中以来表现最差的一日,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.欧股亦收低,意大利债务状况的紧张局势升级,全面打压风险资产,金融类股大跌.
受累欧美经济不景气,中国10月出口同比增速创八个月新低,若扣除春节因素,则为2009年12月来新低,进口同比增幅则远超预期,强劲上升28.7%;当月贸易顺差为170.3亿美元,远低于路透调查中值249亿美元
沪深300指数11月合约尾盘报2,708.4点,跌1.35%,成交量为215,419手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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