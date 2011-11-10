白宫危机公关为奥巴马萨科齐收残局

路透华盛顿11月9日电（记者 Alister Bull）---近日有消息称法国总统萨科齐与美国总统奥巴马私下说以色列总理内塔尼亚胡坏话，白宫周三试图将此事对美以关系的伤害降至最低。

白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）告诉记者，奥巴马与内塔尼亚胡保持非常密切的工作关系。

内塔尼亚胡曾指责奥巴马在推动中东和谈方面对以色列施压过大，奥巴马明年将寻求连任，与内塔尼亚胡关系面临的困境，影响犹太裔美国选民对他的支持。

上周20国集团（G20）戛纳峰会期间，记者无意中听到萨科齐与奥巴马交谈时，称内塔尼亚胡“满口谎言”。

而根据法国口译员的翻译，奥巴马并未驳斥萨科齐对内塔尼亚胡的评价，反而有些认同，称“你对他烦得不行，但我却不得不更频繁地跟他打交道。”

白宫称这是私人谈话，拒绝对此置评，但强调指出，奥巴马在G20峰会期间，一直在为以色列的利益而努力。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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