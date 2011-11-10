白宫危机公关为奥巴马萨科齐收残局

美国穆斯林入境禁令遭法官阻挡 总统特朗普誓言赢得上诉
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
路透华盛顿11月9日电（记者 Alister Bull）---近日有消息称法国总统萨科齐与美国总统奥巴马私下说以色列总理内塔尼亚胡坏话，白宫周三试图将此事对美以关系的伤害降至最低。
白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）告诉记者，奥巴马与内塔尼亚胡保持非常密切的工作关系。
内塔尼亚胡曾指责奥巴马在推动中东和谈方面对以色列施压过大，奥巴马明年将寻求连任，与内塔尼亚胡关系面临的困境，影响犹太裔美国选民对他的支持。
上周20国集团（G20）戛纳峰会期间，记者无意中听到萨科齐与奥巴马交谈时，称内塔尼亚胡“满口谎言”。
而根据法国口译员的翻译，奥巴马并未驳斥萨科齐对内塔尼亚胡的评价，反而有些认同，称“你对他烦得不行，但我却不得不更频繁地跟他打交道。”
白宫称这是私人谈话，拒绝对此置评，但强调指出，奥巴马在G20峰会期间，一直在为以色列的利益而努力。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿/佛罗里达州棕榈滩2月4日 - 美国总统特朗普日前发布一项禁令，禁止七个穆斯林国家公民进入美国后，遭一名法官下令解除，美国司法部周六晚间提起上诉。特朗普表示，司法部将会赢得上诉。
民调显示，菲永在4月23日的第一轮选举得票率料在18-20%，落后极右派候选人勒庞(Marine Le Pen)的25%，及中间派独立候选人马克龙(Emmanuel Macron)的21-22%。
路透华盛顿2月3日 - 美国总统特朗普周五稍早发出推文指出，“伊朗正在玩火”，“他们不感谢奥巴马对他们仁慈。我可不一样。”