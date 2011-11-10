巴西射手内马尔周三签订新的修改後的合约，将留守桑托斯俱乐部至2014年，也就是巴西举办2014年世界杯的一年。这位19岁天才球星拒绝了巴塞罗那与皇家马德里等欧洲豪门的邀约，而继续留守国内。他说道：“我非常开心。这是我人生中又一重大决定，这是一个全家共同的决定。”路透