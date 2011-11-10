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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 10日 星期四 16:25 BJT

伊涅斯塔立功 巴萨国王杯小胜弱旅

周三在西班牙国王杯十六分之一决赛首回合角逐中，伊涅斯塔中场休息前一记漂亮的远射破门，帮助豪门巴塞罗那客场1-0胜西丙球队奥斯皮塔莱特。整场比赛虽梅西、阿尔维斯等缺阵，但客场作战的巴萨一直占据上风，不过比赛结束时也出现一些险情。路透

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