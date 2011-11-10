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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 10日 星期四 16:25 BJT

小德巴黎出赛就拿160万美元奖金

周三在ATP巴黎大师赛中，世界排名第一的德约科维奇仅靠出场就获得了160万美元的奖金，随後仍以6-4 6-3击败多蒂奇。ATP颁布了吸引顶级球员参与主要赛事的规定，世界排名第一选手如参加所有八项大师赛可获200万美元奖金，少一项获160万美元，缺两项则分文皆无。路透

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