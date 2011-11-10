特维斯私自回家探亲 缺席训练

曼城前锋特维斯可能再陷麻烦，因周三在事前未获批准的情况下赶回阿根廷而缺席训练。按日程安排休息一天后，特维斯周三本应出现在曼城卡林顿训练场上，但据知情人士透露他却不见人影。特维斯公关顾问Paul McCarthy告诉路透：“他回家探亲去了。”路透