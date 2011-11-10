NBA球员不顾最後通牒继续谈判

NBA联盟老板与球员们周三继续在纽约举行劳资谈判，进行最後一搏，尽管此时已远过了NBA总裁斯特恩要求的最後期限。他要求球员们必须在美国东部时间下午5点前接受他的最新提议，不然只能被迫接受谈判桌上最差的条件，但谈判持续九个多小时後仍未停止。路透